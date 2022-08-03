Эксперт оценил возможность компенсации за сгоревший склад Ozon: «Будут тянуть с выплатами до последнего»

3 августа случился пожар на складе Ozon Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Пожар на складе Ozon в Истре может стать рекордным убытком от подобных происшествий в столичном регионе. До этого лидером считался пожар на рынке стройматериалов «Синдика» в Одинцове в 2017 году. Там ущерб составил 5,5 млрд рублей.

По предварительным оценкам, ущерб Ozon — 10 млрд рублей. Само здание склада застраховано на 6 млрд рублей, а товары (верно их называть ТМЦ — товарно-материальные ценности) — на 11 млрд. О том, как маркетплейс будет получать компенсации, KP.RU рассказал эксперт рынка страхования, основатель ресурса «Calmins.com - все о рынке страхования» Денис Лебедев.

— Решения по выплате в таких случаях занимают не месяцы, а годы. Пока вопрос — причина возгорания. Например, неисправность проводки — часто исключение из страхового покрытия. Плюс сумма договоров большая, поэтому кроме страховщика в системе могут быть еще перестраховщики (другие страховые компании, которые соглашаются за часть от страховой премии взять на себя часть выплаты при наступлении страхового случая — Авт.). Надеюсь, в перестраховочной схеме нет западных перестраховщиков. Например, если договор заключался до спецоперации. В этом случае будет достаточно проблематично (тем более быстро) урегулировать событие. Либо, в случае признания данного события страховым, вся ответственность может лечь на страховщика, кто непосредственного заключил договор, — считает эксперт.

После пожара начнут готовить документы по страховому событию. Компетентные органы должны установить, что стало причиной возгорания. Делом занимается СК, а экспертизы проведет особое подразделение МЧС — «Испытательная пожарная лаборатория». С этими заключениями Ozon пойдет в страховые. Те сверят мнение экспертов с договором — подпадает такая причина или нет.

— Вероятнее всего, вопрос с выплатой страховщики будут оттягивать, пока не будет принято какое-то решение по уголовному делу. А это процесс длительный. Ведь страховщик имеет право на регресс — если определи виновника, то с него могут потребовать компенсировать ущерб. Страхования компания не обязана ждать этого, но зачастую ждет до последнего, — рассказал Денис Лебедев.

Другим спорным моментом может стать оценка ущерба. Если на склад у Ozon еще есть документы — здание сдали в эксплуатацию год назад, всю финансовую часть «поднять» не сложно, — то вот с оценкой сгоревшей товаров сложнее. Но маркетплейс какими-то бухгалтерскими выписками должен будет подтвердить их цену.

— Страховая как правило оценивает ущерб меньше, чем считает клиент. Представьте: сгорел дом. Но остался фундамент, стены. Это остаточная стоимость. Хозяин дома говорит: я не могу это восстановить. А страховая считает, что можете и предлагает заплатить за вычетом стоимости уцелевшего. Тут либо приходят к какому-то соглашению, либо отдают на откуп суда, — объяснил эксперт.

Площадь пожара на складе Ozon — 55 тысяч квадратных метров. Из здания эвакуированы 1000 человек, 13 пострадали. Чтобы потушить здание, привлекли три вертолета, пожарный поезд, 150 пожарных и 40 машин.

Маркетплейс обещал вернуть покупателям и продавцам деньги за сгоревшие товары.

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