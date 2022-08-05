Путин и Эрдоган договорились об оплате поставок газа из России в рублях

Путин и Эрдоган встретились, чтобы договориться об оплате поставок газа из России в рублях Фото: REUTERS

После их завершения вице-премьер Александр Новак сделал следующее заявление…

- В числе других обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, поставленная задача президентами по выходу на новый уровень реализуется. Буквально на днях большая делегация из Российской Федерации посетила Анкару для того, чтобы подготовить визит президента Эрдогана в Россию. И сегодня в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые, по сути дела, выходят на новый уровень развития наших отношений в торговле, экономике и практически по всем отраслям, в том числе и в транспортной отрасли, в промышленности, сельское хозяйство, туризм, IT-технологии, жилищно-коммунальное хозяйство.

Вице-премьер Александр Новак Фото: Александр ГАМОВ

Безусловно, ключевой сферой наших взаимоотношений является энергетика, которая сегодня между президентами очень подробно обсуждалась. В том числе это и строительство атомной станции «Аккую», и выход в сроки к 2023 году для запуска этого проекта. Это «Турецкий поток»…

Президенты договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию, сообщил вице-премьер.

"Обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, которые в достаточно большом объеме поставляются: 26 миллиардов кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях", - сказал Новак.

Он отметил, что "мы говорим о переходе в национальные валюты постепенно, и на первом этапе часть поставок будет оплачиваться в российских рублях":

- Это действительно новый этап, новые возможности, в том числе и для развития наших денежно-финансовых отношений…