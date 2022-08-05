Путин и Эрдоган приняли совместное заявление после переговоров 5 августа 2022

Путин и Эрдоган встретились в Сочи и приняли совместное заявление.
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые прошли в пятницу 5 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Путин и Эрдоган заявили о необходимости полного выполнения Стамбульской зерновой сделки, обозначили важность сохранения территориальной целостности Сирии, а также суверенитету и территориальной целостности Ливии.
Полностью текст заявления доступен на официальном сайте Кремля.
Переговоры турецкого и российского лидеров прошли в Сочи Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».
Путин и Эрдоган общались более четырех часов.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи заявил, что газопровод «Турецкий поток» работает бесперебойно, а европейские партнеры должны быть благодарны Анкаре за это.
Также президент России и лидер Турции договорились о частичной оплате Турцией российского газа в рублях.
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