Путин и Эрдоган приняли совместное заявление после переговоров 5 августа 2022

Путин и Эрдоган встретились в Сочи и приняли совместное заявление. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые прошли в пятницу 5 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Путин и Эрдоган заявили о необходимости полного выполнения Стамбульской зерновой сделки, обозначили важность сохранения территориальной целостности Сирии, а также суверенитету и территориальной целостности Ливии.

Полностью текст заявления доступен на официальном сайте Кремля.

Переговоры турецкого и российского лидеров прошли в Сочи Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».

Путин и Эрдоган общались более четырех часов.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи заявил, что газопровод «Турецкий поток» работает бесперебойно, а европейские партнеры должны быть благодарны Анкаре за это.

Также президент России и лидер Турции договорились о частичной оплате Турцией российского газа в рублях.

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