Поездка Путина к Эрдогану не за турецкими горами

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Встреча Владимира Путина и Тайипа Эрдогана завершилась, турецкий гость уехал в аэропорт, над сочинской резиденцией «Русь» опустились сумерки.

А чиновники из аппарата вице-премьера Александра Новака все ещё вносили последние штрихи в итоговое резюме.

Из чего можно было сделать вывод: в проект документа (который первоначально называли меморандумом) внесли немало существенных правок, причём - на двух языках. Пока переводили да правили….

Наконец, журналистам показали долгожданный документ. Из которого, пожалуй, можно выделить несколько ключевых моментов.

ПЕРВОЕ

Несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами.

ВТОРОЕ

В рамках этих пониманий лидеры обеих стран провели широкие консультации по вопросам двусторонней повестки российско-турецких отношений и договорились о следующем: наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия по вопросам, которые в течение продолжительного времени оставались на повестке дня обеих стран, в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство.

ТРЕТЬЕ

По региональной проблематике лидеры подчеркнули ключевое значение искренних, откровенных и доверительных отношений между Россией и Турцией для достижения региональной и международной стабильности.

ЧЕТВЁРТОЕ

В этом контексте лидеры признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении Инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов. Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства.

ПЯТОЕ

Среди затронутых вопросов были также недавние события в Сирии. Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии. Вновь подтверждена решимость действовать сообща и в плотной координации друг с другом в вопросах борьбы со всеми террористическими организациями.

ШЕСТОЕ

Заявлена твердая приверженность суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Стороны обозначили важность проведения свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов на основе максимально широкого консенсуса и вновь подтвердили свою поддержку продолжающемуся политическому процессу, основанному на главенствующей роли самих ливийцев и под их руководством.

СЕДЬМОЕ

Главы государств договорились провести следующее заседание Совета сотрудничества высшего уровня в Турции.

… Из чего вполне можно сделать вывод: ответный визит Путина к дорогому другу Эрдогану (а именно так он в эту пятницу, 5 августа, называл высокого гостя) - не за турецкими горами.