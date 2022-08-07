Военная спецоперация на Украине 7 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 августа 2022 года.

Северная Македония предоставила Украине самолеты и танки, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он сообщил, что Македония подставила Украине "плечо в виде танков и самолетов", поставив эту страну в пример G7. По мнению украинского правительственного чиновника, половина стран "Большой Семерки" не проявляют "мужества" в отношении украинского кризиса.

Украинские подразделения выбиты с позиций на юге Марьинки, откуда они вели огонь по двум жилым районам Донецка, заявил замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов. Он отметил, что силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии взяли под контроль ферму, на которой была размещена позиция ВСУ. С этой точки украинские военные обстреливали пригород Донецка Александровку и Петровский район Донецка, уточнил замминистра.

Украина начнет новую волну приватизации с предприятий, занимающихся переработкой зерна, большинство из которых сейчас не работают, заявила исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Ольга Батова. Речь идет, в частности, о комбинатах хлебопродуктов и спиртовых заводах, уточнила она.