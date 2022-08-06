Македония передала Украине танки и самолеты. Фото: REUTERS

Северная Македония предоставила Украине самолеты и танки. Об этом в субботу 6 августа заявил советник главы офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк.

Подоляк написал в социальных сетях, что Македония подставила Украине "плечо в виде танков и самолетов", поставив эту страну в пример G7. По мнению украинского правительственного чиновника, половина стран "Большой Семерки" не проявляют "мужества" в отношении украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что Северная Македония передала Украине танки Т-72, подлежащие утилизации. Речь идет о технике, состоявшей в подразделении, которое будет вскоре расформировано.

Также сообщалось, что Северная Македония секретно передает Украине четыре штурмовика Су-25, которые были купленных у Киева в 2001 году.

Тем временем экс-глава МИД Польши предложил Западу подарить Украине ядерное оружие.

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