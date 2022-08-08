Появились печальные новости о брошенной всеми Софии Ротару

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появились плохие новости о Софии Ротару. Артистка давно не выступает, а свой юбилей провела в одиночестве. В день 75-летия певица просила о помощи. Меж тем ее знакомые поделились тревожными сообщениями.

София Ротару встретила 75-летие со слезами на глазах. Певица находится в эмоциональном раздрае. София Михайловна давно не выступает. Недавно артистка приехала из Италии на малую родину - в украинское село Маршинцы вблизи границы с Молдавией.

Брошенная всеми артистка пытается хоть как-то прийти в себя. "Она сейчас не поет. Видно, что сдала. Ей надо думать о своем состоянии после нервного срыва", - цитирует Анну Калашникову издание.PROзвезд.

Исполнительница хита "Хуторянка" еще год назад выглядела словно девочка, но теперь все иначе. Ее не зовут на большие концерты. И тому есть причины. Она пыталась усидеть на двух стульях, не делая никаких заявлений. Однако сейчас София Михайловна фактически полностью закрыла для себя все пути возвращения в Россию, где зарабатывала миллионы.

Теперь же певица отвыкает от многолетней привычки шиковать. Даже юбилей не стала праздновать. А ведь 60-летие легенда советской эстрады встречала на сцене Кремля.

Меж тем близкие Ротару разъехались. Внучка давно живет в США. А внук-диджей в начале марта был задержан на границе с Молдавией. Недавно он все же умудрился сбежать из Незалежной и теперь обживается во Франции.