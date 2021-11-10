Вскрывшаяся правда о Софии Ротару повергла россиян в шок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем недавно россияне обсуждали внешний вид Софии Ротару. Во время одного из выступлений на частной вечеринке у певицы тряслись руки, а лицо казалось сильно отекшим до такой степени, что почти не было видно глаз. На днях родная сестра знаменитости Аурика поспешила встревоженную публику успокоить. Мол, с Софией Михайловной все хорошо. А потом огорошила признанием, которое повергло народ в шок.

Сестра Софии Ротару честно рассказала о состоянии певицы. Как отметила Аурика, кто-то специально запускает сплетни о том, что 74-летняя певица больна. "Слава Богу, она здорова и проживет еще долго. Это просто сплетни, «пушку» кто-то пускает. Я не знаю, кому это нужно. То ее замуж выдают, то она болеет. Пусть люди даже не думают - все хорошо!" - заверила артистка.

А потом выступила с неожиданным заявлением. По словам родственницы Ротару, ни она, ни София Михайловна не наведываются в Крым, где у звезды эстрады есть шикарное имение "Вилла София". "Последний раз я была в Крыму в 2012 году. Тогда проводился музыкальный фестиваль. И насколько я знаю, Соня уже лет пять или шесть не была в Крыму... Ждем возвращения Крыма", - огорошила Аурика признанием в эфире шоу "Ужин с Дороти".

В настоящее время Ротару живет в Конча-Заспе. Это исторический район на юге Киева. Территория включает в себя поселки городского типа, расположенные на правом берегу Днепра. "У них дом с сыном, невесткой. Внуки уже выросли. Внучка учится в Америке. Внук уже отучился. Он уже здесь. В Крыму их нет", - сказала, как отрезала, Аурика.

Сестра также добавила, что певица не любит светские мероприятия. "Она любит тишину, рыбалку. Мы часто играем с ней в преферанс. Ее водитель ко мне привозит", - сообщила родственница звезды.

Услышав слова Аурики о Крыме, шокированные россияне не поверили своим ушам. Ведь они ждали Ротару увидеть на съемках новогодних огоньков и концерта "Песня года". Теперь люди гадают, прилетит или нет знаменитость после вскрывшейся правды. Никто и не предполагал, что артистка по сей день не посещает Крым. "Боже, я думала, это все в прошлом. У нее же недвижимость в Ялте. А тут такое", "Лучше б сестрица Ротару молчала. Шок просто. Как теперь Софе в России появляться, стыдобища", "Надеюсь, Ротару одумается", - рассуждают пользователи соцсетей.

А продюсер Иосиф Пригожин уверен, что сестры Ротару не ездят на полуостров, потому что боятся гневной реакции на Украине. "Она может себе позволить приезд в Крым, но ее начнут на мельчайшие кусочки рвать на Украине", - цитирует супруга Валерии РИА Новости.