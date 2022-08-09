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В мире9 августа 2022 11:00

Одни обломы: Катар тоже отказался поставлять газ в Германию, а зима все ближе

Низкие температуры в квартиры очень полезны для здоровья, теперь утверждают немецкая пресса и врачи
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Власти Катара потребовали от ФРГ подписания газовых сделок на срок не менее 20 лет, что для Германии оказалось неприемлемо.

Власти Катара потребовали от ФРГ подписания газовых сделок на срок не менее 20 лет, что для Германии оказалось неприемлемо.

Фото: Shutterstock

Вряд ли в немецкой Die Welt знают русские сказки, но за выступлениями президента России явно следят. Не так давно он, говоря о грядущей зиме при остром дефиците газа в Европе, напомнил присказку из нашего фольклора: «Мерзни-мерзни, волчий хвост». Малопонятный для немцев смысл этих слов издание решило прояснить по-своему: стало убеждать читателей, что холод в их квартирах зимой пойдет им только на пользу. Так что нечего бояться мороза, он - залог крепкого здоровья!

9 августа в ЕС вводят в действие принятое раньше решение о солидарном сокращении в странах-членах потребления газа на 15 процентов. «Разогретые» разговорами о предстоящем холоде бюргеры стали проявлять признаки настоящей паники. Еще бы! Их предупредили, что зимой температуру в их квартирах хотят понизить до 16 градусов тепла. А счета за свет и тепло, как предсказывают, к концу года увеличатся втрое. Уже сейчас некоторые пенсионеры пытаются сэкономить на том, что покупают длительные туры в теплые страны, потому что выйдет дешевле, чем платить зимой по счетам дома.

Вот и стала внушать Die Welt немцам жизнерадостность и бодрость от грядущих холодов. Со ссылкой на известных докторов издание утверждает, что человек считает комфортной температуру воздуха выше естественной нормы. Поэтому подрожать от холода даже полезно - разрушаются излишние жировые отложения. Да и вообще, при низкой температуре приходится больше двигаться, а разве это не залог здоровья? Или еще аргумент: вот в Англии в домах постоянный холод - и ничего, живут…

Не столь оптимистичны, как врачи, политики. Они отлично понимают, какую кашу заварили с гордым отказом от российских энергоносителей и к чему это все приведет. Вот и ищут лихорадочно альтернативные источники газа. Но, увы, пока одни обломы. Канцлер Шольц очень надеялся, что Катар сможет в значительной мере заменить своим СПГ трубопроводный газ из России. Но в Дохе потребовали подписания сделок на срок не менее 20 лет, что для ФРГ, не отказывающейся от своих планов по «зеленой энергетике» неприемлемо. В Сенегале Шольцу не сказали «нет» по поводу возможных поставок нефти и газа, но перспективы реальных контрактов лишь маячат в далекой перспективе.

Лихорадочно начатое в Германии строительство терминалов для приема СПГ тоже закончится не раньше, чем года через два. А нынешняя зима, которая по прогнозам будет суровой, начнется уже через три месяца. Подземные хранилища газа пока заполнены менее, чем на 70 процентов. Для «штатного» прохождения зимы надо, чтобы к ноябрю было 95. Тут еще жара установилась в Европе такая, что кондиционеры сжирают всю экономию электричества на предприятиях…

По двум «принципиальным» позициям в «зеленой» повестке своего правительства Шольц уже вынужден был отыграть. Вновь разрешено использовать уголь для генерации, а ведь в прошлом году в Германии с ним собирались расстаться навсегда. Ну и практически немцы уже передумали выводить из эксплуатации три свои оставшиеся АЭС, что тоже еще недавно было немыслимым. Но призрак холодной да еще и голодной зимы заставляет немецкие власти поступаться принципами.

Впрочем, как оказывается, не всеми. Вчера представители канцлера ФРГ заявили, что Шольц исключает возможность введения в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы. Канцлер готов и дальше гипнотизировать взглядом турбину для «Северного потока-1», но никаких уступок по второму потоку. То есть вот он - рубеж, который «ливерная колбаса» (как давеча окрестил Шольца посол Украины в Германии) не перейдет никогда и принципиально.

Во всяком случае, пока он у власти. Последние новости из Германии о возможной причастности канцлера к финансовым махинациям подтверждают слухи о его скорой отставке. А если новый канцлер все-таки решит к зиме запустить «СП-2», что будет с оздоровительными процедурами на холоде для немцев, уже придуманными на эту зиму? Согреются - опять болеть начнут…

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