Одни обломы: Катар тоже отказался поставлять газ в Германию, а зима все ближе

Власти Катара потребовали от ФРГ подписания газовых сделок на срок не менее 20 лет, что для Германии оказалось неприемлемо. Фото: Shutterstock

Вряд ли в немецкой Die Welt знают русские сказки, но за выступлениями президента России явно следят. Не так давно он, говоря о грядущей зиме при остром дефиците газа в Европе, напомнил присказку из нашего фольклора: «Мерзни-мерзни, волчий хвост». Малопонятный для немцев смысл этих слов издание решило прояснить по-своему: стало убеждать читателей, что холод в их квартирах зимой пойдет им только на пользу. Так что нечего бояться мороза, он - залог крепкого здоровья!

9 августа в ЕС вводят в действие принятое раньше решение о солидарном сокращении в странах-членах потребления газа на 15 процентов. «Разогретые» разговорами о предстоящем холоде бюргеры стали проявлять признаки настоящей паники. Еще бы! Их предупредили, что зимой температуру в их квартирах хотят понизить до 16 градусов тепла. А счета за свет и тепло, как предсказывают, к концу года увеличатся втрое. Уже сейчас некоторые пенсионеры пытаются сэкономить на том, что покупают длительные туры в теплые страны, потому что выйдет дешевле, чем платить зимой по счетам дома.

Вот и стала внушать Die Welt немцам жизнерадостность и бодрость от грядущих холодов. Со ссылкой на известных докторов издание утверждает, что человек считает комфортной температуру воздуха выше естественной нормы. Поэтому подрожать от холода даже полезно - разрушаются излишние жировые отложения. Да и вообще, при низкой температуре приходится больше двигаться, а разве это не залог здоровья? Или еще аргумент: вот в Англии в домах постоянный холод - и ничего, живут…

Не столь оптимистичны, как врачи, политики. Они отлично понимают, какую кашу заварили с гордым отказом от российских энергоносителей и к чему это все приведет. Вот и ищут лихорадочно альтернативные источники газа. Но, увы, пока одни обломы. Канцлер Шольц очень надеялся, что Катар сможет в значительной мере заменить своим СПГ трубопроводный газ из России. Но в Дохе потребовали подписания сделок на срок не менее 20 лет, что для ФРГ, не отказывающейся от своих планов по «зеленой энергетике» неприемлемо. В Сенегале Шольцу не сказали «нет» по поводу возможных поставок нефти и газа, но перспективы реальных контрактов лишь маячат в далекой перспективе.

Лихорадочно начатое в Германии строительство терминалов для приема СПГ тоже закончится не раньше, чем года через два. А нынешняя зима, которая по прогнозам будет суровой, начнется уже через три месяца. Подземные хранилища газа пока заполнены менее, чем на 70 процентов. Для «штатного» прохождения зимы надо, чтобы к ноябрю было 95. Тут еще жара установилась в Европе такая, что кондиционеры сжирают всю экономию электричества на предприятиях…

По двум «принципиальным» позициям в «зеленой» повестке своего правительства Шольц уже вынужден был отыграть. Вновь разрешено использовать уголь для генерации, а ведь в прошлом году в Германии с ним собирались расстаться навсегда. Ну и практически немцы уже передумали выводить из эксплуатации три свои оставшиеся АЭС, что тоже еще недавно было немыслимым. Но призрак холодной да еще и голодной зимы заставляет немецкие власти поступаться принципами.

Впрочем, как оказывается, не всеми. Вчера представители канцлера ФРГ заявили, что Шольц исключает возможность введения в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы. Канцлер готов и дальше гипнотизировать взглядом турбину для «Северного потока-1», но никаких уступок по второму потоку. То есть вот он - рубеж, который «ливерная колбаса» (как давеча окрестил Шольца посол Украины в Германии) не перейдет никогда и принципиально.

Во всяком случае, пока он у власти. Последние новости из Германии о возможной причастности канцлера к финансовым махинациям подтверждают слухи о его скорой отставке. А если новый канцлер все-таки решит к зиме запустить «СП-2», что будет с оздоровительными процедурами на холоде для немцев, уже придуманными на эту зиму? Согреются - опять болеть начнут…