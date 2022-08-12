Ольга Бузова пропала в горах

Где сейчас находится певица и что с ней происходит - неизвестно Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова на днях улетела в Сочи. Поющая ведущая неустанно хвасталась досугом. А потом воспитанница "Дома-2" пошла в горы и пропала.

Ольга Бузова, отправивший в Краснодарский край, решила совместить приятное с полезным. Вечером она давала концерты перед курортниками, а с утра загорала и купалась, ходила в баню и демонстрировала фотографии в бикини и без.

А 11 августа у нее выдался свободный день, потому воспитанница "Дома-2" отправилась в горы. Сначала она выходила на связь, а потом пропала.

Звезда успела разместила кадры, как она отправляется в путешествие в горы на вертолете. Но вот уже сутки о Бузовой нет никакой информации.

Директор блондинки не находит себе места. Он не смог объяснить, куда пропала его подопечная. По словам мужчины, последний раз он разговаривал с красавицей в четверг. После этого связь с ней была потеряна.

Окружение телеведущей находится в растерянности. Насколько известно, Ольга собиралась провести экстремальный отпуск в Сочи. "Отправлюсь в поход в горы туда, куда еще не ступала нога человека! Неизведанные тропы и новые маршруты", - писала артистка.

Где сейчас находится певица и что с ней происходит - неизвестно. Сообщений об авиакатастрофе в эти часы не поступало. К спасателям тоже никто не обращался.