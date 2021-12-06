Ольга Бузова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Бузова шокировала поклонников внешним видом. На днях воспитанница "Дома-2" появился на съемках одного из музыкальных шоу. Перед публикой поющая ведущая появилась в весьма откровенном наряде, который сыграл с ней злую шутку. От зоркого взгляда поклонников артистке не удалось скрыть лишние килограммы.

Ольга Бузова неприлично растолстела после болезни. Она появилась на съемках в юбке и топе-корсете бежевого цвета. Телеведущая, вероятно, хотела подчеркнуть свою осиную талию. Но не в этот раз.

За время болезни Бузова набрала лишние килограммы. Коротенькая одежда лишь подчеркнула складки на боках красавицы. Поклонники теперь обсуждают, как сильно "расплылась" артистка. "Ольга Бузова что-то выходит из берегов", - шутит народ в соцсетях.

Бузова набрала лишние килограммы. Фото: кадр со съемок шоу "Х-Фактор".

Стоит отметить, что в последнее время знаменитость столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Она несколько раз попадала в больницу. Певица жаловалась на боли в конечностях. В какой-то момент она почувствовала себя настолько плохо, что лишилась способности двигаться.

Выяснилось, что у артистки защемление нерва и ей прописали продолжительное лечение. Телеведущей пришлось на время отказаться от активных занятий спортом, что сразу же негативно сказалось на ее внешнем виде.

Ольга сама признавалась, что в период реабилитации прекратила следить за весом. "У нас тут новый сериал и новые лишние килограммы. Я поправилась на четыре кило. Это нормально?" - сокрушалась артистка

При этом Бузовой приходится активно работать. Декабрь у нее расписан по минутам. "К концу года всегда подхожу в состоянии не стояния. Весь год работала как сумасшедшая. Полное восстановление будет только через пару месяцев. Прогнозы не очень хорошие," - делилась красавица.