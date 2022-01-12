Видео с Ольгой Бузовой вызвало постыдный скандал Фото: СОЦСЕТИ

Пребывание Ольги Бузовой в Куршевеле обернулось скандалом. Поющая ведущая решила расслабиться в горах. Она снимала себя в странном виде и делилась видео с поклонниками. Те активно обсуждали яркие кадры, предполагая, что их кумир, мягко говоря, "не сильно трезва" и "продолжает пить коньяк по утрам". А потом воспитанницу "Дома-2" запечатлела ее коллега по цеху Клава Кока. Девушка разместила кадры, на которых Бузова предстает не в лучшем свете. Народ тут же окрестил ролики "пьяными". Постыдное видео поспешил прокомментировать Дима Билан, недавно признавшийся в тяжелой зависимости.

Поклонники в соцсетях который день обсуждают "пьяные загулы" Ольги Бузовой, которыми она активно делится в блоге. Мол, поющая ведущая отрывается все дни напролет в ночных клубах вместо того, чтобы действительно отдохнуть и насладиться природой в горах.

Россияне предполагают, что 35-летняя Ольга "навеселе, поэтому и ведет себя странно". Тут же пошли шутки про "коньяк по утрам".

Масла в огонь подлила Клава Кока. Девушка без зазрения совести выкладывает постыдные ролики, позорящие Бузову.

Это возмутило Диму Билана. Он признался, что ему стыдно.

"Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока. Потому что ты взяла и подставила подругу! Жуть! Отвратительно, некрасиво. Как ты могла?! Тебе не стыдно? Оля Бузова, которая тебе помогла… Мне стыдно за тебя, Клава. Я думал, ты крутая девчонка, а ты, оказывается, мелочная", - разразился певец, признавшийся не так давно в тяжелой алкозависимости.