Ольге Бузовой нанесли чудовищный удар в спину

Ольга Бузова в роли певицы Беллы Шанталь в сцене из спектакля "Чудесный грузин". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Бузова, изгнанная с позором из МХАТА, получила новый удар в спину. Директор театра Владимир Кехман убрал из репертуара спектакль "Чудесный грузин", в котором поющая ведущая играла роль певицы кабаре Беллы Шанталь.

С появлением ва МХАТе нового руководителя от услуг Ольги Бузовой решили отказаться навсегда. Как, впрочем, и от самой скандальной постановки. "Сейчас в репертуаре 40 названий, один спектакль, «Чудесный грузин», я уже снял. Думаю, еще три-четыре названия, а может быть и больше, тоже сниму. И мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде", - цитирует Владимира Кехмана Forbes.

Больше всего Кехмана поразило количество нетворческих сотрудников.

"Всего сейчас в театре 395 сотрудников. Из них лишь 127 - артисты, а 268 - административная команда. Такого дисбаланса я не видел ни в одном театре. Зарплата составляет 35 млн рублей в месяц, а вся госсубсидия - всего лишь 309 млн рублей. Плюс внебюджетные средства, те, что театр зарабатывает за счет продажи билетов, сдачи помещений в аренду. На сегодняшний день непонятно, как заплатить зарплату в ноябре и в декабре", - поделился Кехман.

А еще директор МХАТа намерен заняться туалетами и создать систему продажи билетов. "Нужно сделать ремонт в туалетах, они страшно вонючие во МХАТе. Создать систему продажи билетов, потому что сегодня никто уже не ходит в кассу покупать билеты", - отметил он.

По словам Кехмана, чтобы более-менее серьезно говорить о репертуаре, МХАТу нужен бюджет как минимум один миллиард рублей в 2022 году. "Дальше с увеличением - 1,5-2 млрд рублей. Вот бюджет, которого достоин этот театр, если мы действительно хотим говорить о премьерах", - резюмировал директор театра.

После изгнания из МХАТа Ольга Бузова заявила, что ей не заплатили за спектакли. Талант воспитанницы "Дома-2" оценивается в 450 тысяч рублей за два спектакля. Исполнительница хита "Мало половин" до глубины души обижена на Кехмана. Потому так просто эту ситуацию она не оставит.