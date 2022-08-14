Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 14 августа 2022 года: Шольц требует забрать турбину для "СП", призывной возраст мужчин Киев хочет повысить до 70 лет, а поселок Пески теперь наш

Российские военные вместе с бойцами ДНР и ЛНР полностью взяли под контроль населенный пункт Пески в Донбассе. Фото: Александр КОЦ

ПЕСКИ НАШИ!

В Минобороны России в субботу рассказали, что российские военные вместе с бойцами ДНР и ЛНР полностью взяли под контроль населенный пункт Пески в Донбассе.

- В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики, — заявил на брифинге представитель ведомства Игорь Конашенков. Что же, теперь у ВСУ сократилось количество позиций, с которых украинские военные обстреливают Донецк и пригороды. Кроме того, этот превращенный в крепость поселок имеет стратегическое значение для дальнейшего освобождения территории ДНР.

ШОЛЬЦ СНОВА ПОПРОСИЛ ЗАБРАТЬ ТУРБИНУ

Федеральный канцлер ФРГ на большой пресс-конференции снова заявил, что Россия должна забрать отремонтированную в Канаде турбину для "Северного потока" и увеличить поставки газа.

- Говоря о турбине, чтобы не было никаких гаданий, я позаботился о том, чтобы все смогли ее увидеть, понять, что она готова. Это было бы полезным делом: прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите ее. Возьмите ее, вот она! — заявил Шольц. Но все дело в том, что ни он, ни Германия не имеют к вернувшемуся из ремонта агрегату никакого отношения. Речь идет о договоре между «Газпромом» и Siemens, и российская сторона неоднократно заявляла и в этот раз повторила, что пока "Газпром" не получит документальных подтверждений, что эта и другие турбины, которым требуется регламентное обслуживание и ремонт, не подпадут под санкции, российский концерн не сможет ни принять эту турбину, ни отправить на ремонт другие, как это предусмотрено контрактом.

ПЬЯНЫЕ УКРОДИПЛОМАТЫ ДОВЕЛИ ДТП В ВЕНЕ ДО СТРЕЛЬБЫ

Австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что в столице Австрии пьяные дипломаты из Украины устроили ДТП, после которого пытались скрыться, в результате чего местные полицейские были вынуждены устроить погоню за ними, а задерживали их и вовсе со стрельбой.

По свидетельству очевидцев, автомобиль с украинцами выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной немецких туристов. После чего виновники ДТП попытались удрать с места происшествия, но полицейские смогли их нагнать и остановить напротив парламента Австрии. При этом, человек, который был за рулем автомобиля, поменялся местами с одним из находившихся на пассажирском сиденье. Позже алкотестер показал у него 2,3 промилле в крови. Виновными в ДТП оказались очень "высокопоставленные украинские дипломаты", которые "вели себя очень грубо и хамили полицейским".

- Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяное буйство останется юридически безнаказанным, — уверено издание. И, сколько бы ни возмущались австрийцы, вряд ли исход будет иным. В самом крайнем случае Киев отзовет проштрафившихся дипломатов.

РОССИЯ МОЖЕТ РАЗОРВАТЬ ДИПОТНОШЕНИЯ С США

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС рассказал, что дипотношения России и США могут быть понижены или даже разорваны. Конкретным поводом для этого может стать решение американской администрации о признании России "страной – спонсором терроризма".

- В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в конгрессе законодательную инициативу объявить Россию "страной — спонсором терроризма". Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва, — сообщил Дарчиев журналистам.

"ДОЛГОЛЕТИЕ ПО-КИЕВСКИ"

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин, как сообщило издание "Большой Киев", предложил повысить верхний предел возраста военнообязанных на Украине. Напомним, сейчас предельный возраст для представителей высшего офицерского состава составляет 65 лет, а для остальных военнослужащих — 60. Народный избранник предлагает повысить призывной возраст мужчин до 70 лет. А то эти пенсионеры с чего-то решили, что могут не воевать, а просто доживать.

Такое оно, долголетие по-украински. Это они еще зомби не начали выкапывать. Но скоро может дойти и до этого.

ДЕНЬГИ - ГОЛОВНАЯ БОЛЬ КИЕВА

Министр финансов Украины Сергей Марченко признался журналистам Wall Street Journal, что является его главной головной болью на занимаемом им посту. И это деньги, вернее, их отсутствие в государственной казне.

- Каждый день и ночь это постоянная головная боль, — признался министр Марченко. - Налоговые поступления покрывают только около 40 процентов государственных расходов.

А 60% всех государственных расходов идут на содержание армии. То есть, у Украины нет денег даже на то, чтобы воевать, что уж говорить о других расходах статьях бюджета. И Киев воюет уже какое-то время просто взаймы, не имея реальной возможности, как считают многие эксперты, когда-либо вернуть эти долги.

КИЕВ НЕ ГОТОВ К ПЕРЕГОВОРАМ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в последнее время ставший еще одним активным публичным лицом украинской власти, заявил, что у Киева нет никакой мотивации возобновлять переговоры с Москвой, поскольку это будет расценено победой России.

Нынче Украина, как пояснил Подоляк, сохраняет диалог с РФ только по вопросам обмена пленными и телами погибших.

- У нас есть определенные диалоги на уровне штаба по освобождению пленных, обмену телами и так далее. То есть по этой гуманитарной составляющей есть диалоги, - отметил Подоляк, заявив, что "нет никаких диалогов с военно-политической точки зрения". И пообещав, что такие перспективы могут появиться только тогда, когда "Украина освободит всю свою территорию".

То есть никогда.

ЗЕЛЕНСКОГО НА УКРАИНЕ ОСУДИЛИ ПРАВОЗАЩИТНИКИ

Харьковская правозащитная группа осудила действия президента Украины Владимира Зеленского за "советскую тоталитарную практику". Те, кто подумал, будто бы осуждению подверглась политика Зеленского в отношении Донбасса, репрессии против СМИ и инакомыслящих, глубоко заблуждаются. Зеленский попал в опалу к правзащитникам за то, что лишил украинского гражданства главу штаба обороны города Днепропетровск (ныне переназванному в Днепр) Геннадия Корбана. Некоторое время тому назад при попытке въехать на Украину пограничники изъяли у Корбана украинский паспорт и отказались пропустить в страну, сославшись на указ президента о лишении видного местного оппонента Зеленского украинского гражданства.

Правозащитники даже сослались на 25-ю статью Конституции Украины, которая запрещает лишать гражданства в принудительном порядке. Как будто это единственная статья Конституции, которую постоянно нарушали украинские власти после государственного переворота в 2014-м году.

СВО МОЖЕТ РАСШИРИТЬ ГЕОГРАФИЮ

Директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев сообщил, что проводимая на Украине Россией специальная военная операция может расширить свою географию. И причиной такому расширению могут стать дальнейшие поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений.

- Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше, - заявил российский дипломат и пояснил, что Москва не может допустить, что оставшееся на территории Украины оружие может стать угрозой России, ДНР, ЛНР и освобожденным районам.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что власти Севастополя намерены назвать улицы города в честь героев специальной военной операции и уже начали сбор предложений.

- Как заявил Минсельхоз, российские аграрии уже собрали 78 миллионов тонн зерна, гарантировав продовольственную безопасность страны и создав запас, необходимый до получения следующего урожая.

- Правительство Эстонии утвердило запрет, по которому граждане России, имеющие выданную Таллином шенгенскую визу, не смогут более попасть на территорию республики. Запрет начнет действовать уже с 18 августа.

- Местные власти демонтировали бюст русского и советского писателя Максима Горького в городе Александрия в Кировоградской области Украины.