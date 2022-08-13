Оскандалившийся Максим Галкин публично унизил Аллу Пугачеву и оскорбил россиян

Максим Галкин выступил в латвийском селе Роя. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин продолжает колесить по городам и весям Латвии в поисках заработков. На этот раз пятый муж Аллы Пугачевой выступил в селе Роя. Концерт шел своим чередом, пока публика не вздрогнула. Вслед за Чулпан Хаматовой юморист высмеял госнаграды. А так как своих он не удостоен, то зрители оторопели, услышав постыдные слова звезды. Многие заявили, что шоумен "перегнул палку и буквально унизил Аллу Барисовну", которая, как известно, Народная артистка СССР.

Максим Галкин не перестает на своих концертах отпускать сальности в адрес россиян. Но на этот раз артист превзошел себя. Он пошел по стопам Чулпан Хаматовой и обесценил государственные награды, которые вручают за творческую и общественную деятельность в России лишь избранным.

Со сцены 46-летний шоумен заявил, что никогда не одобрял получение званий и премий. По его словам, это обрекает на зависимость от страны, которая эти награды выдает.

При этом у самого Галкина масштабных наград нет. В 2004 году он был удостоен медали "За веру и добро", награжден Орденом Дружбы, также отмечен Орденом Почета Кузбасса.

Зато его жена Алла Пугачева удостоена звания Народной артистки СССР в 1991 году, а четыре года спустя стала лауреатом Государственной премии России.

"Я искренне считал, что в России после перестройки, после начала 90-х это раболепство в людях по отношению к власти как-то вытравится. Но нет, не вытравливается вообще. Я никогда не любил все эти награды..." - заявил муж Аллы Борисовны.

Теперь в соцсетях россияне по чем свет клянут Максима, публично растоптавшего заслуги Примадонны. Народ также не может простить шоумену его слов о "раболепстве" россиян.

Напомним, ранее Чулпан Хаматова назвала свое звание Народной артистки советским пережитком и бредятиной. Звезде фильма "Доктор Лиза", как известно, присвоено звание Народной артистки России. Чулпан также лауреат двух Государственных премий.