Шатунов может выйти на сцену, чтобы исполнить «Белые розы» и «Седую ночь»

Наследников звезды неминуемо ждут разбирательства с продюсером «Ласкового мая» Фото: СОЦСЕТИ

Кому после ухода Юрия Шатунова достанутся «Белые розы», «Седая ночь» и другие бессмертные хиты артиста, шоу-бизнес обсуждает не первый месяц. Претенденты назывались самые разные – от Дани Милохина до Григория Лепса, который якобы хотел выкупить права на песни. Однако всё может оказаться куда проще.

- Спустя шесть месяцев после смерти Шатунова его вдова Светлана должна вступить в наследство, после чего она может передать права на песни своим детям, - разъяснил kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - Например – что логично – старшему сыну Дэннису. Он как законный наследник своего отца сможет исполнять его хиты под той же фамилией - Шатунов. Таким образом, концертная деятельность артиста, которого любили миллионы зрителей, может быть продолжена даже после его ухода. При этом права на хиты не нужно будет продавать, передавать, искать нового вокалиста – всё решается простым вступлением в наследство. И этот выход из ситуации мне кажется самым разумным.

Напомним, Юрия Шатунова не стало 23 июня. Соответственно, если события развернутся по описанному адвокатом сценарию, уже со следующего года Дэннис Шатунов сможет выйти на сцену и продолжить дело знаменитого отца. Однако при этом наследников звезды неминуемо ждут разбирательства с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. В свое время, выгодно используя особенности американского права, он зарегистрировал бренд и все права на песни в США. И теперь по решению американского суда к «нарушителям», рискнувшим исполнять легендарные хиты, могут применить самые разные санкции, вплоть до ареста счетов и имущества. В России до семьи Шатунова Разин бы не добрался: здесь исполнять решения суда США никто не будет. Но семья певца давно живет в Германии, и там, по мнению экспертов, санкции могут применить с большой долей вероятности.

При этом в России Юрий Шатунов считается законным владельцем песен «Ласкового мая»: буквально за неделю до смерти после многолетних разбирательств певец все-таки отсудил авторские права.

СПРАВКА «КП»

Дэннис Шатунов

Родился 5 сентября 2006 года. С рождения живет в Германии: так отец хотел оградить его от повышенного внимания.

С мамой мальчика, адвокатом Светланой, Юра Шатунов расписался уже после его рождения, в 2007 году; в 2013-м в семье появилась дочь Эстелла.

Известно, что Дэннис разговаривает на двух языках: на бытовом знает русский, немецкий — на уровне носителя. Школу посещает тоже двуязычную.

Фотографий Шатунова-младшего ни в прессе, ни в соцсетях: в интервью звездный папа рассказывал, что они с супругой из соображений безопасности намерены не публиковать детские снимки, пока сыну и дочери не исполнится 18 лет. Также неизвестно, увлекается ли Дэннис музыкой.