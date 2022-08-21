Известная певица втянула Андрея Малахова в постыдный скандал

Фото: Телеканал "Россия"

Андрей Малахов по праву считается одним из самых известных и любимых российских телеведущих. Шоу с артистом пользуются бешеной популярностью. Впрочем, как и у любой звезды, у кумира миллионов есть как поклонники, так и те, кто критикует его творчество и жизненные предпочтения. На днях патриотично настроенная певица Юлия Чичерина высказалась про знаменитость.

Юлия Чичерина втянула Андрея Малахова в скандал. Артистка внезапно в своем телеграм-канале обозвала шоумена "содомитом", не приведя, впрочем, никаких доказательств.

Телеведущий, как известно, много лет счастлив в браке с прелестной Натальей Шкулевой. Супруги растят очаровательного сынишку Сашеньку. Мальчика они народу не показывают, тщательно оберегая личное от посторонних.

Сам Малахов никогда не комментирует о себе никакие слухи и не ввязывается в публичные склоки. Недаром он слывет одним из самых тактичных артистов. Пожалуй, в трепетном отношении к окружающим Андрей может посоревноваться разве что с Борисом Корчевниковым.

В настоящее время Малахов наслаждается отдыхом в родных Апатитах. Там он родился, там прошло его детство. С этим местом телеведущего много связывает. Он даже прописал в Мурманской области. Андрей очень много делает для культурного развития северного края.