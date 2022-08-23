Мама все время тихо плакала, папа весь осунулся. Как прощались с Дарьей Дугиной

В телецентре Останкино простились с убитой журналисткой Дарьей Дугиной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МНОГИЕ ПРИШЛИ ПРОСТИТЬСЯ

Прощание с убитой журналисткой Дарьей Дугиной прошло в телецентре Останкино во вторник, на третий день после теракта, в котором он погибла. По телевизору еще накануне объявили время и место церемонии, поэтому уже с самого утра перед проходной начала собираться толпа.

Публика пришла совершенно разномастная. Рядом с мальчиками в черном, держащими в руке по три гвоздики (я так и не понял, кто они), стояли бородатые крепыши с имперскими орлами на футболках и надписями про русское все.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы Дашу знаем по Донбассу, - бородачи о себе распространялись крайне скупо.

Зато бабушка в инвалидном кресле с электромоторчиком готова была говорить со всеми.

- Меня так потрясла смерть девушки. Вообще, я про нее ничего не знала, но как она была убита… Я решила, что просто обязана прийти, - рассказала пенсионерка Римма Лучко.

Полиция на подходах выставила оцепление. Всех пришедших, включая журналистов, прогоняли через рамки и мимо кинологов с собаками.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"ПЕРЕСТАРАЛИСЬ"

Смотреть на родителей Дарьи было тяжело. Мама все время тихо плакала, прикрываясь платком. Папа весь как-то осунулся.

Церемония началась ровно в 10 утра, как и было обещано. Отец Александр Дугин сначала признался, что еще утром ничего говорить не хотел, а потом произнес речь, которую смог бы, наверное, сказать только философ.

Лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Чуть ли не первым словом Даши было: Россия. Мы почти не хвалили ее, говорили: будь лучше. Сейчас я думаю - перестарались, - рассказал Александр Гельевич.- Она погибла за Россию на фронте, потому что фронт этот здесь. В каждом из нас.

УЛИЦЫ ДОСТОЙНЫ ЕЕ ИМЕНИ

Отец Дарьи задал планку, и остальные старались уже не отставать.

- Люди, которые с нами воюют, не понимают, что с кровью мучеников мы становимся сильнее! Благодаря кончине Дарьи мы победим в этой войне! - заявил православный бизнесмен и основатель телеканала Царьград Константин Малофеев.

Бизнесмен, основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

- Дашу убили трусы, - прямо сказал вице-спикер Думы Сергей Неверов. - А светлый путь, который она нам показала, еще больше объединит нас в борьбе с фашизмом.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый лидер ЛДПР тоже не поскупился. Сначала Леонид Слуцкий предложил назвать в честь Дарьи улицы и площади. Потом заявил, что в школах должны проходить уроки мужества имени девушки. А дальше предложил «каждому эстонцу» вынести «справедливое наказание убийце» (по данным ФСБ, убийца Дарьи скрылась после теракта именно в Эстонии. - Ред.). И пошел к выходу.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Справоросс Сергей Миронов просто заключил, что заказчиком теракта был Зеленский. И что без его ареста денацификация Украины невозможна.

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока высокопоставленные скорбящие произносили речи, мимо шла длинная череда обычных гостей. Куча цветов у гроба убитой девушки росла. Сначала почти каждый подходил к родителям Дарьи и говорим им какие-то слова от себя. Но потом перед мамой и папой натянули голубую ленту – родителям понадобилась передышка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев передал Александру Дугину орден Мужества, которым Путин наградил Дашу посмертно. Руки отца заметно дрожали, когда он держал красную коробочку с серебряным крестом дочери. А сотни людей с цветами все шли и шли...

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Дугин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кто такая Дарья Дугина: чем известна дочь политолога Александра Дугина, погибшая во взорванном автомобиле

В ночь на 21 августа в возрасте 29 лет умерла Дарья Дугина (Платонова)- дочь российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Она погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Восстановлена хроника гибели Дарьи Дугиной

Отец Дарьи Дугиной пересел из машины дочери лишь в самый последний момент перед взрывом (подробности)

10 цитат Дарьи Дугиной, которые раскрывают ее сущность: Про Украину, спецоперацию и Запад

Погибшая поддерживала спецоперацию на Украине и национализацию имущества олигархов (подробности)