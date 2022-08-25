Дмитрий Маликов раскрыл правду о недвижимости за рубежом и двойном гражданстве

К камерам Дмитрий Маликов вышел за несколько минут до концерта Фото: Алена МАРТЫНОВА

С Дмитрием Маликовым сайт KP.RU встретился на Детском культурном форуме на ВДНХ. Здесь артист появился не просто так: ему в качестве наставника предстояло принять участие в финальном концерте и выбрать победителя Фестиваля музыки в кино Soundtrack, организованного при поддержке Министерства культуры и Киностудии имени Горького. Этот конкурс чем-то похож на популярный проект «Голос»: отборочный тур с видеовизиткой, работа в командах со звёздными наставниками и главное шоу - итоговый концерт на ВДНХ. А вот в репертуаре у ребят - только песни из кинофильмов, которым надо подарить новое звучание.

К камерам Дмитрий Маликов вышел за несколько минут до концерта. Стройный, подтянутый и с традиционно пышной копной волос. А ведь в одном из последних постов в соцсетях певец напугал поклонников снимком в кепке и без шевелюры.

- Так значит, стрижки не было, - поздоровались мы с артистом.

- Нет, всё на месте. Не скажу, что я в заложниках у образа, просто каждый из нас старается носить то, что ему идёт. Мне кажется, мне идут длинные волосы. Но короткие, кстати, тоже. Да, у меня были короткие стрижки! Просто волосы быстро растут. Ну вы же знаете, правильный шампунь, - подмигнул Маликов, напоминая об участии в рекламе известного бренда.

- Что скажете о фестивале? Мы-то видим лишь отчетный концерт, а это верхушка айсберга.

- Здорово, что так много талантливой молодежи. Ребята экспериментируют, двигаются. Понятно, что всем хочется победить. Но в этом мероприятии важнее участие, когда можно набраться опыта, например, выйти на большую сцену. Этот багаж обязательно приведёт к успеху.

- А профессия музыканта сегодня может прокормить?

- А сегодня вообще есть профессии, которые могут прокормить? Что-нибудь стабильное есть в этой жизни? Профессия музыканта всегда была трудной. Я вот, например, когда учился в консерватории, нас на курсе было 28-30 человек. А потребность в пианистах не такая большая. Тоже самое касается музыкантов оркестров - эта работа во все времена оплачивалась не так уж хорошо.

Меня многие спрашивают по поводу сына - хочу ли я, чтобы Марк был музыкантом. У меня один ответ. Если только он будет проявлять страшное рвение и не сможет не быть музыкантом, тогда пожалуйста, я помогу. Но таланты у ребёнка могут быть не только музыкальные - надо искать. Вот, например, прямо в данный момент Марк на секции по дзюдо. Потому что в первую очередь я хочу видеть его здоровым, сильным и крепким.

- Как вы провели это лето?

- Насыщенно. Снял два клипа, один из которых уже крутится на ТВ. Вообще, этот год у меня очень плодотворный. Я записал и выпустил два инструментальных альбома, один песенный. Работаю, я в хорошей творческой форме!

- Говорят, этим летом вы переехали из дома, в котором прожили 30 лет.

- Нет. Мы переехали ещё год назад: просто построили новый дом, а старый продали.

- Это в России?

- В России, конечно! У меня за границей ничего нет: ни недвижимости, ни счетов, ни гражданств. Я люблю свою страну, мне здесь хорошо.

- Часто приходится читать о себе фейки?

- Ну, вот в последнее время писали, что я бросил жену, уехал с сыном, и вообще у меня развод и всё такое прочее. Это неправда. Но я уже давно в шоу-бизнесе, ко всему привык. У журналистов своя работа, даже если порой они пишут глупости. Всех не накажешь. Да и фейки, к счастью, забываются быстро.

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