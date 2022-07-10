Дмитрий Маликов раскрыл правду о проблемах в семье

Дмитрий Маликов прилюдно разругался с женой Еленой Изаксон Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Маликов более 20 лет женат на Елене Изаксон. За эти годы чего только не происходило в семье певца, который боготворил красавицу-жену.

Дмитрий Маликов познакомился с эффектной фанаткой Еленой Изаксон в начале 90-х. Тогда артисту едва стукнуло 22 года. Он состоял в отношениях с Натальей Ветлицкой. Но ради прекрасной Елены забыл о прежних отношениях.

От первого брака у Елены подрастала дочь Ольга. Вокалист принял девочку как родную. А потом Изаксон забеременела от певца. Вплоть до рождения дочери Стефании пара жила в гражданском браке. В 2000-м влюбленные, наконец, оформили отношения.

Маликов отмечал, что появление крохи укрепило их брак, однако внезапно все начало рушится уже через восемь лет. Все произошло за границей.

"У нас был кризис в 2008 году. Это случилось на одном из мероприятий. Мы оба вспыльчивые, яркие, импульсивные. Она что-то сказала, я резко ответил, слово за слово… Мы месяц не разговаривали", - огорошил признанием исполнитель в эфире YouTube-шоу "Жить плюс".

Маликов считает, что жить в браке - тяжелый труд. Его жене удалось остудить пыл знаменитого супруга. "Потом простили друг друга, соскучились" - рассказал он о примирении.

Супруги доверяют друг другу. Дмитрий отметил, что его жена настолько гордая, что никогда не проверяет его телефон. Маликов, в свою очередь, тоже никогда не ревновал супругу, поскольку доверяет ей. Залогом счастливого брака исполнитель хита "Звезда моя далекая" считает и хорошую сексуальную жизнь.

Напомним, что в 2018 году Маликов вновь стал папой. Суррогатная мама из Петербурга родила ему сына Марка. Мальчик стал настоящим любимцем семьи. "Ты - любовь всей моей жизни!" - говорит о ребенке певец. Он наслаждается отцовскими заботами и старается проводить с малышом как можно больше времени.