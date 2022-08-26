Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 26 августа 2022 года: Гаага попросила отменить антироссийские санкции, командование ВСУ заставляет наемников заниматься грабежами вместо убийств

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ОСТАВЬТЕ, ЭТО ДЛЯ ГААГИ!

Со вчерашнего дня выражение "это для Гааги" заиграло новыми красками. Муниципалитет Гааги, да-да, той самой, где находятся Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Постоянная палата третейского суда, а также около 200 других международных правительственных организаций, объявил давеча тендер на закупку газа и не нашёл продавца, способного заменить Газпром. Напомним, что санкции ЕС предписывают прекратить действующие контракты со всеми российскими компаниями до 10 октября.

Но вот незадача – ни одной заявки на объявленный тендер так и не поступило. И Гаага попросила Евросоюз сделать исключение из санкций против России. Исключительно для Гааги, как вы понимаете. Оставьте немножко газа. Для Гааги.

КИЕВ МОГ РАЗОРИТЬСЯ ТОЛЬКО НА ВЫПЛАТАХ ЗА ПОГИБШИХ СОЛДАТ

Долгое время было непонятно, почему украинские власти так тщательно прятали сведения о погибших, предпочитая записывать их в "без вести пропавших". Да, безусловно, огромную роль тут играет моральный фактор, вернее, деморализующее влияние объявление точных потерь, которые даже по официальным данным и только среди военнослужащих ВСУ (не считая Нацгвардии, полиции, пограничников и всяких непонятных структур) исчисляются на 1 июля почти в 75 тысяч погибших. Но, как оказалось, история имеет и финансовую подоплеку. Дело в том, что в самом начале СВО Киев объявил о выплате семье каждого погибшего украинского солдата 15 миллионов гривен. То есть только для военных в ВСУ и по данным на 1 июля объем выплат должен был составить 1 триллион 125 миллиардов гривен. Что в пересчете на доллары даже по нынешнему курсу составляет примерно 312 миллиард долларов. Но таких денег у нынешней Украины заведомо нет. И явно уже никогда не будет.

Но президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский нашел выход из этой неприятной ситуации. В четверг он подписал закон, которым разрешил правительству устанавливать размер компенсации по случаю отправки укровоина к Бандере.

Просто спас Незалежную от неминуемого и моментального банкротства одним росчерком пера.

ТЕПЕРЬ ЗАЖИВУТ!

Мэр Киева Виталий "златоуст" Кличко, который недавно признавался в интервью, что страх не испытывают только психически больные люди, но вот он сам страха не испытывает, с гордостью сообщил, что в столице Украины под его руководством переименовали 95 улиц, площадей и переулков, чья вина состоит лишь в том, что их названия были "связаны с Россией и советским прошлым". Например, улицу Маршала Малиновского переименовали в Героев полка «Азов», площадь Тульская теперь Героев УПА (запрещенная в РФ организация), улица Питерская теперь Лондонская (а могли бы и в честь казака Бориса переименовать - прим. авт.).

Теперь наверняка заживут. А то памятники посносили, а жизнь не наладилась. А теперь-то уж наверняка. Хотя бы те, кому таблички со старыми названиями улиц достанутся. Если, кончено, эти таблички могут гореть, то зимой пригодятся.

АРЕСТОВИЧ "ОТМЕНИЛ" ТРИБУНАЛ НАД "АЗОВЦАМИ"*

Известный враль и манипулятор Алексей "Люся" Арестович заявил, что никакого массового трибунала над пленными из полка "Азов"* не будет. По его мнению, Кремль испугается того, что этим самым он обрубит себе все пути для будущих переговоров с Киевом.

- С одной стороны – нужно изобразить для своих "ура-патриотов", что "азовцев"* настигла "заслуженная кара". А с другой – они могут нарваться на ультиматум и закрыть себе опцию переговоров с Киевом, решительно, но при этом с некоторой жеманностью заявил Арестович в эфире Ютуб-канала.

"Люся" как-то подзабыла, что в Росси уже потеряли счет бесконечным украинским ультиматумам, которые заканчиваются одним и тем же: "Иначе Украина откажется от любых переговоров с Россией". Впрочем, "Люсечке" не привыкать ездить украинцам по ушам, если учесть, что еще в конце февраля он обещал победу Украины над "кацапскими ордами" в течение ближайших двух-трех недель.

* запрещенная в России признанная террористической организация

ВЕРЕЩУК СМЕНИЛА ГНЕВ НА МИЛОСТЬ

Вице-премьер правительства Незалежной Ирина Верещук, которая еще недавно всяческими карами и тюремными сроками тем украинцам, которые станут сотрудничать с новыми властями в освобожденных районах, сменила гнев на милость. Она уточнила, что под кары Украины подпадут только те, кто будет сотрудничать с "оккупационными властями", а вот просто получение российского паспорта уголовной ответственности за собой автоматически не повлечет.

- Если это представитель органов местного самоуправления, госвласти, правоохранители или ГСЧС, пенитенциарная служба - они подпадают под уголовную ответственность. Простые люди - нет. Но за сам факт наличия паспорта ответственности нет. Есть ответственность за коллаборационизм и пособничество агрессору. В наших предложениях за получение паспорта будут наказываться публичные служащие, - постаралась она успокоить взбудораженное население.

Вот только, с одной стороны, сейчас на Украине выявляют, ловят и задерживают просто тех, у кого в записной книжке телефона есть российские номера, даже если речь идет о родственниках. И под "коллаборационизм и пособничество агрессору" можно подвести даже разговоры с родственниками и друзьями из Росси. А с другой – не забываются слова мэра Днепропетровска Бориса Филатова, сказанные им еще в 2014-м: "Обещайте этим мразям все, что угодно. А вешать мы их будем потом".

Но – хотя бы просто на словах разрешила. От души отлегло, наверное. Особенно у тех, кто с Украиной свое будущее не ассоциирует.

АНТИРОССИЙСКИЙ ФРОНТ СЛАБЕЕТ

Неприятный сюрприз поджидал инициаторов последней антироссийской резолюции ООН по осуждению России за проведение специальной военной операции по обезвреживанию нацистской Украины. Хотя глава МИД Незалежной Дмитро Кулеба (это у него фамилия такая) и расценил итоги голосования как победу Украины вместе с США и даже посетовал, что, мол, русские "до сих пор не поняли свою вину", победой полученные 58 голосов, отданных за принятие резолюции, считать может только очень примитивный оптимист. Реальные итоги голосования говорят совершенно об обратном. Напомним, предыдущее голосование по аналогичной резолюции состоялось 2-го марта, и тогда за точно такую же резолюцию проголосовала 141 страна (73%) из 193-х членов ООН. А сейчас таковых нашлось всего 30%.

Очень сомнительная победа. Из стран той же Латинской Америки за резолюцию проголосовали только Колумбия (где на днях предложили легализовать кокаин) и Гватемала.

КОМАНДОВАНИЕ ВСУ ЗАСТАВЛЯЕТ НАЕМНИКОВ ГРАБИТЬ И ПОГИБАТЬ

Именно об этом рассказал в своей статье известный немецкий журнал Spiegel. Журналисту издания поведали о такой практике сами воюющие на Украине иностранные наемники, и это тянет на настоящую сенсацию.

- Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и всякие ценности, — рассказал наемник из Канады.

- Мне было стыдно выполнять приказ и выносить мебель и ценности из магазинов на глазах местных жителей, пострадавших от войны, - засовестился "солдат удачи" из Франции.

- Местные жители видели, как мы грузили мебель, и мне было очень неловко. Такое ощущение, что мы грабим. Я приехал в Украину не за этим, - страдает от мук совести еще один "дикий гусь". Они ведь ехали просто поубивать недочеловеков, а их превратили из "романтиков" в рядовых уголовников.

Еще одна неприятность, которая подстерегает иностранных наемников на Украине, так это то, что местное командование бросает их на передовую без подкрепления и оставляет их там без помощи, обращаясь как с "пушечным мясом".

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Цена газа в Европе в четверг превысила $3300 за 1 тысячу кубометров. Выше 3-х тысяч долларов газ держится уже вполне уверенно.

- Как сообщила немецкая газета Bild, Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков ближнего радиуса действия Revolver 860, способных нести до восьми минометных мин на расстояние до 20 километров. А ведь они наверняка пригодились бы и самому Тайваню.

- Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что после окончания конфликта "Украина должна стать не просто членом Европейского союза, а осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе". Мальчик, стриптизерша тоже вокруг шеста извивается, но назвать его осью мира никто из этой профессиональной группы еще не додумался.

- Таможенный департамент Литвы заявил, что таможня республики ужесточает процедуры досмотра в целях контроля за реализацией санкций Евросоюза в отношении России и Белоруссии.