ФСБ установила подельника убийцы Дарьи Дугиной

Диверсанты взорвали автомобиль Дарьи Дугиной Фото: соцсети

Сотрудники Федеральной службой безопасности России продолжают проведение комплекса оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к организованному украинскими спецслужбами убийству российской журналистки Дугиной Дарьи.

«В результате изучения камер видеонаблюдения документально подтверждено, что исполнительница преступления 43-летняя гражданка Украины ВОВК Наталья Павловна, лично осуществляла наблюдение за Д. Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля «Традиция». Убедившись, что Дугина выехала с фестиваля, Вовк проследовала за ней на автомашине «Mini Cooper» и привела в действие самодельное взрывное устройство», - заявили в ФСБ России.

Оперативникам удалось установить, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, 44-летний гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной.

Террористка Вовк следила за жертвой на фестивале «Традиция», а после сама привела в действие самодельное взрывное устройство

В ведомстве отметили, что Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Республики Казахстан Юлии Зайко, а также совместно с Вовк осуществил сборку самодельного взрывного устройства в арендованном гараже на юго-западе Москвы.

На кадрах, что предоставила ФСБ России можно увидеть, как Цыганенко указывает дорогу Вовк в машине, заезжает с ней в снятый гараж, получает в отделении почты автомобильные номера (похоже, просто заказал дубликаты). При этом диверсант передвигается абсолютно спокойно: пользуется такси, ходит во вьетнамках, только свои глаза скрывает за большими очками.

Отметим, что журналисты нашли свидетельства того, что Вовк в 2019 году посещала здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе. Ее фамилия стоит в журнале учета посетителей. Учитывая, что она провела там 8 часов, а рядом с ее фамилией нет инициалов, можно с уверенностью говорить о том, что она была сотрудницей одного из подразделений СБУ или Главного управления разведки Украины.

Напомним, что 20 августа в Подмосковье была убита журналист и политолог Дарья Дугина. По данным ФСБ, к убийству Дугиной причастны украинские спецслужбы, которые использовали Вовк для осуществления слежки и теракта. Она сняла квартиру и место на паркинге в доме у станции метро Юго-Западная, где жила Дарья Дугина и запировала ее машину.

После подрыва машины Дугиной Вовк уехала в Эстонию через Псковскую область. На днях в ряде СМИ появился вброс, что Вовк нашли на кровати в номере гостиницы в Австрии с множественными ножевыми ранениями с запиской в руке. Информация оказалось фейком.

В МВД Австрии также опровергли информацию о смерти Вовк.