Михаил и Раиса Горбачевы Фото: Владимир Завьялов/Фотохроника ТАСС

Пока родные и близкие молчат о фактических причинах смерти первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, ясным остается одно. Одного из ключевых для современной истории России политиков похоронят на Новодевичьем кладбище. Спустя 23 года Михаил Горбачев воссоединится со своей супругой Раисой.

Той, которую он полюбил с первого взгляда на студенческих танцах МГУ. Той, что согласилась выйти за простого парня из глубинки в туфлях, взятых у подруги. И без кольца – обручальное украшение Михаил Сергеевич подарил супруге много позже. Той, что вызывала неподдельный восторг у зарубежных журналистов и получала комплименты от «железной леди» Маргарет Тэтчер.

ЛЮБОВЬ НЕ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Хотя Михаил Сергеевич признавался, что влюбился в молодую красавицу, студентку философского факультета, с первого взгляда. Раиса Титаренко далеко не сразу приняла ухаживания будущего генсека. Девушка встречалась с сыном начальника Прибалтийской железной дороги Анатолием Зарецким. Все даже шло к свадьбе. Но матери Зарецкого избранница из провинции не приглянулась.

– Она специально приехала в спецвагоне оценить невесту - и высказалась против Раисы. Не разрешила сыну жениться. Так что мы должны ее благодарить, – признавался Горбачев в одном из интервью «Комсомолке».

А чуть позже девушка слегла с тяжелой формой ревматизма. Влюбленный Горбачев собственноручно возил девушку в больницу. В болезни и одиночестве он поддерживал Раису, навещая каждый день. Тогда сердце красавицы дрогнуло.

Раиса и Михаил прожили рука об руку без малого 50 лет Фото: EAST NEWS

СВАДЬБА В ДИЕТИЧЕСКОЙ СТОЛОВОЙ

После той тяжелой поры Раиса и Михаил прожили рука об руку без малого 50 лет. Свадьба была сыграна 25 сентября 1953 года на родном для Горбачева Ставрополье. Ради красивого торжества студент юрфака МГУ Горбачев бросился подрабатывать комбайнером – убирал картошку. Но заработанных денег хватило только на шифоновое платье.

– Туфли пришлось Раисе у подружки занять. Даже кольцами в загсе не обменялись - я подарил ей кольцо спустя годы, – вспоминал Горбачев. – А отпраздновали только в ноябре. Устроили вечер в диетической столовой на Стромынке, где наше общежитие МГУ было. Получился студенческий стол - водка, винегрет, котлеты.

Горбачев вспоминал, что поначалу девушка совершенно не умела готовить. Несмотря на то, что её мать была мастерицей на кухне, все свободное время Раиса отдавала учебе. И не зря – потом нередко она с иронией пеняла супругу: «У меня золотая медаль, а у тебя-то всего серебряная!»

Раиса Горбачева была совершенно особенной первой леди СССР Фото: EAST NEWS

ТЯЖЕЛОЕ ИСПЫТАНИЕ

Спустя 15 лет после смерти супруги, в 2014 году Горбачев открыл «Комсомолке» страшную тайну своего брака. Почти сразу после свадьбы Раиса потеряла ребенка. Все из-за того самого обострения ревматизма, что так скрепил отношения молодых.

– Врачи мне сказали: «Делайте выбор: ребенок может родиться, а может и нет, но жену вы потеряете. Сердце ее может не выдержать», – вспоминал бывший генсек. – Беременность прервали. Нам сказали, что это был мальчик. Как Раиса переживала, страдала! Я успокаивал как мог. А ведь мы уже имя обсуждали: уговаривал назвать сына Сергеем, в честь моего отца. Сергей Михайлович - было бы неплохо…

Чтобы поправить здоровье девушки, пара решила уехать к теплому южному солнцу родного для Горбачева Ставрополья. Именно там зажили душевные раны. Через два года на свет появилась дочь Ирина. А Михаил Горбачев начал строить карьеру во благо семьи...

Любовь супруги пронесли через всю жизнь Фото: EAST NEWS

ВОСХИЩАЛАСЬ ДАЖЕ «ЖЕЛЕЗНАЯ МАРГАРЕТ»

Спустя тридцать лет Раиса Горбачева стала первой леди СССР. И, почти сразу после этого, любимицей зарубежных журналистов. Тогда западные журналисты пытались найти надежды на изменения политического курса СССР в любых мелочах. И тут подвернулась Горбачева. Та самая отвергнутая строгой матерью простушка из Алтайского края умела одеваться совершенно иначе, чем все партийные жены – подчеркнуто женственно, стильно и не претенциозно.

Изысканный вкус Горбачевой западные журналисты отметили ещё в 1984 году, когда Горбачев прилетел с супругой в Великобританию, как член Политбюро ЦК КПСС.

– Дипломаты и репортеры, сканировавшие пару в поисках признаков нового поколения советских лидеров, быстро сосредоточились на ее гардеробе – особенно на парчовых босоножках с цепочными застежками, далеких от старомодной обуви, которую носили другие кремлевские жены, – писала впоследствии газета The New York Times.

Сама Маргарет Тэтчер с теплом отзывалась о стиле Раисы Максимовны. Признавалась, что не видела её ни в одном наряде, который отказалась бы надеть сама. Роскошный комплимент от привычно сдержанной «железной леди».

– Она расцвечивала серые костюмы на протокольных фотосессиях, она разрушила образ советской женщины как суровой тетки в платке с фигурой картошки, – восхищалась стилем Раисы Горбачевой The Guardian.

«НЕ ВЫДЕРЖАЛА НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ»

В то время в СССР ползли беспочвенные слухи, что первую леди одевает чуть ли не лично Ив Сен-Лоран. Но это были только первые ростки – после развала СССР все газеты собирали сплетни и слухи про Раису Максимовну и отношения первого и последнего президента Советского Союза.

– Она очень порядочный человек, ранимый - не выдержала несправедливости. Столько вокруг нашей семьи распускали сплетен, нелепиц... Я перестал обращать на них внимание. А она все принимала близко к сердцу.

Горбачев был уверен: перестройка у меня отняла у него любимую жену: переживания сократили жизнь Раисы.

– Я однажды прочитал ей одну из напечатанных в газете публикаций Она называлась «Леди Достоинство». Меня самого это потрясло, а она просто плакала. А потом сказала: «Неужели надо было умереть, чтобы меня поняли...»

22 июля 1999 года врачи Института гематологии РАМН, обнаружили у Раисы Горбачёвой рак крови. Среди возможных причин лейкоза также называлась её посещение Чернобыльской АЭС вскоре после трагедии 1986 года. Спустя два месяца, 22 сентября Раисы Максимовны не стало.

46 лет Михаил Горбачев прожил с ней. И ещё 22 года – без нее. Но любовь не гасла и не уходила. Бывший генсек признавался, что продолжает вести внутренний диалог с супругой. А иногда Раиса Максимовна ему снится.

– Началось все с того, что вскоре после ее смерти как-то ночью раздается телефонный звонок. Я беру трубку. И она говорит свое любимое: «Привет». Я: «Это ты?» Она: «Я». И тут я проснулся.

До самой смерти Михаил Горбачев называл потерю супруги главной потерей в своей жизни. И знал, что когда наступит его время – он окажется рядом с любимой. С той, которая приняла его студентом, пережила взлеты и падения, и была с ним до конца.

– Она мне говорила: «Я хочу умереть первой». Я ей в ответ: «Слушай, что ты болтаешь». - «Нет, я серьезно. Ты женишься и будешь жить припеваючи. А я без тебя жить не смогу».

Но Михаил Горбачев так и не женился...

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