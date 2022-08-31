«От Горбачева останется то, что он ликвидировал коммунизм». Что политики говорили о президенте СССР

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Маргарет Тетчер, премьер-министр Великобритании:

«Когда мы получили информацию о ближайшей смерти советского лидера (Андропова, - ред.), то задумались о возможном приходе к власти с нашей помощью человека, благодаря которому мы сможем реализовать наши намерения. Это была оценка моих экспертов (а я всегда формировала очень квалифицированную группу экспертов по Советскому Союзу и по мере необходимости способствовала дополнительной эмиграции из СССР нужных специалистов). Этим человеком был М. Горбачёв, который характеризовался экспертами как человек неосторожный, внушаемый и весьма честолюбивый. Он имел хорошие взаимоотношения с большинством советской политической элиты, и поэтому приход его к власти с нашей помощью был возможен.»

Рональд Рейган, 40-й президент США (когда Горбачев стал Генсеком, 1985 г):

«Был Арманд Хаммер… Виделся с Горбачевым с глазу на глаз. Убежден, что Горби совсем не то что прежние советские лидеры и что с ним можно иметь дело. Слишком я циничен, чтобы верить в такие вещи»..

Збигнев Бжезинский, бывший советник президента США по национальной безопасности (после введения выборов в СССР. 1988 г.):

«Сделав первым приоритетом демократизацию политической системы, Горбачев продемонстрировал понимание глубины кризиса в стране и собственную интеллектуальную смелость. Но одновременно — и, может быть, неосознанно — сделал первые шаги, которые, вполне возможно, ведут к полному распаду Советского Союза».

Гельмут Коль, канцлер ФРГ в 1982–1998 годах (после падения Берлинской стены, 1989 г.):

«От Горбачева останется то, что он ликвидировал коммунизм, частично против воли, но де-факто он его ликвидировал. Без насилия. Без кровопролития».

Генри Киссенджер, госсекретарь США:

«Горбачев осуществил одну из самых значительных революций своего времени. После своего ухода он оставил за собой поколебленные остатки империи, напряженно собиравшейся веками»

Егор Лигачев, секретарь ЦК КПСС в 1983–1990 годах (Когда Горбачев стал президентом, 1990 г.):

«Он и сейчас ставит себе в заслугу то, что не воспользовался представленными ему особыми полномочиями как президент страны. И это притом что страна расстроена, жизнь людей стала крайне тяжелой, возникли районы, где идет самая настоящая братоубийственная война. Возможно, что особая забота о своем «историческом облике» и впрямь порой удерживала Горбачева от решительных, необходимых, но непопулярных мер. Это, как известно, оборачивалось большими бедами, нарастанием противоречий, что способствовало дальнейшему обострению ситуации».

Эрих Хонеккер, фактический руководитель ГДР в 1971–1989 годах (после объединения ГДР и ФРГ, 1990 г.):

«Придя к власти, он сначала капитулировал как генсек, а потом погубил и всю КПСС. Сейчас он живет на деньги своих кредиторов, доллар стал тяжелее рубля. Все сторонники холодной войны, от Рейгана до Буша, встают на его защиту. Горбачев, очевидно, и сам не заметил, как превратился в подлеца. Конфедерация с ФРГ во всяком случае была бы лучшим вариантом, чем эта «сделка» а-ля Коль».

Билл Клинтон, 42-й Президент США:

"Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы»

Александр Яковлев, один из «архитекторов» перестройки (после ГКЧП, 1991 г.):

«Запад скорее губил Горбачева. Там Горбачев вызывал восторг — все, что бы он ни делал, принималось на ура. В результате он к девяносто первому году перестал чувствовать ситуацию. Ему казалось, что все идет как надо. Инерция — первый враг действующего политика».

Владимир Путин, президент России (о развале СССР):

«Его заслуга в том, что он почувствовал необходимость перемен и попытался менять саму систему — проблема заключалась в том, что она сама по себе была негодной. Самое главное заключается в том, что после развала Советского Союза 25 млн русских людей в одну ночь оказались за границей. И это реально одна из крупнейших катастроф XX века».

Владимир Путин, президент России (об обещании НАТО не расширяться на восток):

«В период Советского Союза, еще Горбачеву, устно, но было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения. Обманули дурачка на четыре кулачка у нас в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге.»

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