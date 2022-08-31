Съемки в фильмах и рекламе, смешные прозвища и церковные праздники: 10 фактов о Михаиле Горбачеве, о которых вы не знали

Что обязательно нужно помнить о последнем президенте СССР Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

1. Свою первую госнаграду Михаил Горбачев получил в 18(!) лет. Школьник Миша в 1949 был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. За ударный труд на уборке урожая. Кстати, эта награда (и школьная серебряная медаль) помогла ему поступить на юрфак МГУ без экзаменов.

2. Работал по специальности 10 дней. В 1955 году был направлен в Ставрополь в краевую прокуратуру по распределению. Но не задержался там даже двух недель. Дальше пошел по комсомольской и партийной стезе.

3. Получил нобелевскую премию мира в 1990 году. Официальная формулировка нобелевского комитета: «В знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества». Кстати, обладателей Нобелевской премии мира из России всего трое - Андрей Сахаров (1975), Михаил Горбачев (1990) и Дмитрий Муратов (2021).

4. Михаил Сергеевич - фанат кофе. Он пил его в любое время дня и ночи. Эта любовь перешла в нему от супруги - Раисы Максимовны. Еще один из любимейших напитков Горбачева - молоко. Особенно он любил парное.

5. Получил прозвище «Минеральный секретарь». Такого звания Горбачева удостоил народ за "крайне удачно" проведенную антиалкогольную компанию. Вообще прозвищ у него было много. Причем сам Горбачев о них прекрасно знал. По словам его близких, у Михаил Сергеевича было отменное чувство юмора. Он знал буквально все анекдоты про себя и частенько их рассказывал.

6. Снимался в рекламе. Да не просто разок мелькнул портретом, а прямо играл. В России известен только один ролик - пиццерии «Пицца Хат» (в нем он снялся вместе с внучкой). А за рубежом он известен по рекламе Австрийских железных дорог и модного дома Louis Vuitton.

7. Снялся в фильме «Небо над Берлином 2». Сыграл там самого себя, как бы сейчас сказали - камео. Надо сказать, что в том числе и благодаря актерскому таланту Михаил Сергеевича фильм даже получил награду каннского кинофестиваля.

8. Нарезка из его выступлений ложится в основу клипа еще никому неизвестного музыканта из Апатит, который называет себя DJ Groove. Песня называется «Счастье есть». В 1996 году она буквально взрывает чарты и радиостанции. Грув использовал не только голос Михаила Сергеевича, но и его супруги Раисы Максимовны.

Примерно тогда же выходит еще один техно-трек «Дадудадуда». Но там играет на сам Горбачев, а всего лишь его двойник.

9. При Горбачеве православное рождество вновь стало праздником. В декабре 1990 года Верховный Совет РСФСР издал постановление, объявляющее Рождества нерабочим днём и уже 7 января 1991 года его начали отмечать так, как мы это делаем сегодня.

10. В 2014 году Михаил Горбачев был одним из первых, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией.

«В Крыму большинство хотело воссоединения с Россией. Я сам поступил бы подобным образом, будучи на месте Владимира Путина в той ситуации», - говорил он в интервью британской Sunday Times. За что был добавлен в базу «Миротворца» и схлопотал запрет на въезд на Украину на 5 лет.

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