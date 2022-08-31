Восемь главных событий правления Михаила Горбачева

Умер Михаил Горбачев — один из самых противоречивых политиков в истории России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1. Антиалкогольная кампания.

При всем нашем понимании других важных этапов правления Михаил Сергеевича, это, пожалуй, самый запоминающийся. Девизом кампании стал лозунг «Трезвость — норма жизни».

7 мая 1985 года Совет министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». Оно и положило начало борьбе с пьянством.

Были подписаны указы, которые вводили штрафы либо даже исправительные работы за распитие в общественных местах и на работе и за изготовление самогона.

Производство алкоголя было серьезно сокращено, сократились площади виноградников, была даже попытка уничтожить запасы знаменитого завода «Массандра». Продавать все, что крепче квас можно было только после двух часов дня.

И эти меры возымели действие: на два года увеличилась продолжительность жизни, а смертность упала почти на 10 процентов.

Производство алкоголя было серьезно сокращено Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. Гласность

Это была составная часть политических реформ Михаила Горбачева: «гласность — перестройка — ускорение». Гласность - эта политика открытости в деятельности госучреждений и свободы слова (так непривычные населению тогда).

На первом канале центрального телевидения стала выходить программа «Взгляд», где ведущие обсуждали все - и политику и общественную жизнь и даже проблемы (о господи!) Проституции. Первыми ведущими «Взгляда» стали Александр Любимов, Владислав Листьев, Дмитрий Захаров, Олег Вакуловский.

Тогда же возник интерес к сталинским временам. Начали писать и публиковать произведения о лагерях. Был снят запрет на издание повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», а в 1989 году в журнале «Новый мир» стали публиковаться главы романа «Архипелаг ГУЛАГ».

В мае 1987 года перестали «глушить» «Голос Америки». Потом был снят запрет на BBC, «Немецкую волну». Дошло и «Радио Свобода».

А в 7 мая 1985 года состоялся первый при Горбачеве телемост Москва-Сан-Диего «Вспоминая войну», посвященный сорокалетию Победы во Второй мировой войне. Его вели советский журналист Владимир Познер и американский политолог Фредерик Старр.

3. Новое мышление

Так назвали внешнеполитический курс Михаила Горбачева. Он был направлен на восстановление отношений с Западом. В своей книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира» генсек выступал за «мир без войны, без гонки вооружений, за безъядерный и ненасильственный мир». С США хотели дружить «на основе равенства, взаимопонимания и взаимодвижения».

Считается, что основы этого нового мышления Горбачев изложил британскому премьер-министру Маргарет Тэтчер во время визита в Лондон в декабре 1984 года. Именно тогда «железная леди» явила западу нового лидера Советского Союза. Тогда же договорились о разоружении.

И кажется, это новое мышление получилось, подружились: во время визита в СССР в 1989 году Рейган, например, заявил, что больше не считает нас «империей зла».

В 1990 году Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира в знак признания его «ведущей роли в мирном процессе».

Oсновы нового мышления Горбачев изложил британскому премьер-министру Маргарет Тэтчер во время визита в Лондон в декабре 1984 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Молодежные движения

В 1986 году Всесоюзный совет профсоюзов (ВЦСПС) принял «Положение о любительском объединении, клубе по интересам». Так в стране признали, что существуют субкультуры. С бешеной скоростью начали набирать популярность «неформальные» движения: хиппи, панки, металлисты.

Чуть раньше было официально признано - рок-музыка существует. Появляется Ленинградский, а затем и Московский и Свердловский рок-клубы. Начали открыто выступать «Алиса», «Аквариум», «Кино», «ДДТ», «Пикник». За их песни никто не бил дубинками, и не заставлял стричь волосы.

Появились первые отечественные рок-фестивали: «Литуаника» (1985-1989), Первый всесоюзный рок-фестиваль в Черноголовке (1987 год), Подольский рок-фестиваль (1987, его называли «отечественный Вудсток»), «СыРок» (1988-1992).

На экраны выходит культовая «Асса» (1987) с музыкой «Аквариума» и «Кино», «Игла» (1988) с песнями «Кино» и Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз» (1990) с Петром Мамоновым, вокалистом «Звуки Му».

5. Кооперативы

Быстрее них не растут даже грибы после дождя. Первые кооперативы стали появляться в стране в 1987-м, а к концу года их насчитывалось уже почти 14 тысяч штук. Сегодня у нас это называется «малый бизнес».

Даже провели первую всесоюзную выставку кооператоров. Там можно было увидеть джинсы-«варенки», кроссовки а-ля «Адидас» и другие достижения народно-кооперативного хозяйства. К концу 1989 года количество кооперативов выросло до 193 тысяч штук. В них заняты почти 5 миллионов человек.

В стране на этом фоне даже появился первый официальный миллионер - основатель кооператива «Техника» Артем Тарасов. Он даже пришел на телевидение в программу «Взгляд». По его словам, он и его заместитель получили по 3 млн руб. зарплаты за январь (бешеные деньги по тем временам).

Эта речь вызвала шок у людей (тогда средняя зарплата по стране была 217 руб.) и недовольство властей. В результате все деньги кооператива конфисковали, а предприниматель на время переехал в Лондон.

Из среды «перестроечных кооператоров» вышел целый ряд предпринимателей - Михаил Прохоров, Владимир Гусинский, Виктор Вексельберг, Владимир Брынцалов, Михаил Ходорковский.

Михаил Сергеевич правил страной всего 6 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

6. Дефицит

По всей стране прокатилась волна задержка зарплат. Разрядить обстановку решили просто - напечатали денег и выдали в качестве должна. Но из-за этого просто закончилось… все. Дефицит затронул практически все категории товаров. Были введены карточки. С 1988 года по ним стал продаваться сахар (чиновники обвинил во всем самогонщиков), а потом и вовсе почти все - для борьбы со спекулянтами.

Талоны выдавались один раз в месяц по месту прописки и работы. На них можно было отоварить мясо, колбасу, масло и маргарин, хлеб, табак, яйца, даже спички.

Дефицит закончится только к 1994 году.

7. Падение «Восточного блока»

Из-за перестройки начались волнения в коммунистах соседних стран (они и так-то мечтали о политических переменах). В результате, массовые забастовки с требованием реформ в Польше привели к проведению в июне 1989 года первых в соцлагере свободных парламентских выборов. Тогда победу одержал независимый профсоюз «Солидарность», который потом возглавил электрик гданьской верфи Лех Валенса, который потом стал президентом Польши.

Такие же протесты были и в ГДР. В результате чего все руководство социалистической партии во главе с генсеком Эрихом Хонеккером ушло в отставку.

Как следствие - падение Берлинской стены и социалистических режимов там, где они были. Тогда, кстати, и появился термин «бархатная революция».

В итоге 1 июля 1991 года в Праге подписан протокол о прекращении действия Организации Варшавского договора. Все бывшие партнеры СССР начали сближение с НАТО и позже стали его членами.

8. Парад Суверенитетов

Как ни странно это звучит, но он начался именно при Горбачеве. Просто мы об этом забыли. Первый была Эстония - 16 ноября 1988 года они приняли декларацию, где прописывалось верховенство местных законов и органов власти, а не союзных.

Не стали долго ждать и другие - в 1989 году то же самое сделали Литва (18 мая), Латвия (28 июля) и Азербайджан (23 сентября). В 1990 году подтянулись остальные, в том числе и Россия.

А потом пошла волна независимости. Началось все с Литвы - 11 марта 1990 года, потом Эстония и Латвия - 3 марта 1991 года. Далее и другие страны.

Горбачев пытался спасти Союз и предложил лидерам пока еще не совсем, но уже независимых стран новую форму, но грянул ГКЧП, который окончательно добил СССР.

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