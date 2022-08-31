Почему вместо Александра Маслякова КВН ведут посменно Пельш и Хрусталев

Президент Международного союза КВН, телеведущий Александр Масляков во время юбилейного концерта, посвященного 60-летию телепрограммы. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Со 2 сентября в эфир Первого канала возвращается КВН – телевизионная игра будет выходить по пятницам после программы «Время». Но в сентябре по пятницам игры ведет не Александр Васильевич Масляков, а другие артисты – телезрители привыкли видеть их в составе жюри. Поклонники КВН забеспокоились: в феврале 2022 года Александр Масляков переболел ковидом – неужели не восстановился и из-за этого не вернулся в эфир? Мы пообщались с членами съемочной команды проекта и узнали, что происходит за кулисами КВН.

В сентябре телезрителям покажут отснятые за лето спецпроекты. К примеру, 2 сентября – «Встреча-игра выпускников 2022», ведущий Валдис Пельш, а снимали игру в июле в Екатеринбурге. 9 сентября покажут «Голосящий КиВиН» с ведущим Дмитрием Хрусталевым, который сняли 6 и 7 августа в Светлогорске. 22 августа в Крыму снимали «Летний кубок КВН» - ведущий Валдис Пельш, эту игру также ждем в эфире в сентябре. Выездные игры Масляков-старший не вел. Александр Васильевич восстановился после ковида – чувствует себя нормально, однако по рекомендации докторов переезды на самолетах и поездах на время пандемии исключил из своего графика – все-таки мэтру уже 80 лет, надо беречь себя от вируса и избегать больших скоплений народа. Масляков с близкими провел лето в Подмосковье на даче. Весной и летом в Москве проходили съемки игр 1/8 финала Высшей лиги: в марте игры Масляков не вел, так как как раз восстанавливался после ковида; а июньскую игру 1/8 финала Александр Васильевич Масляков провел сам; кстати, в одном из выпусков мы увидим ведущего и в жюри. Показы игр Высшей лиги по предварительной информации начнутся после летних спецвыпусков – то есть в конце сентября.

29 августа началась продажа билетов на новые игры – Высшей Лиги КВН ¼ финала: они пройдут 24, 27 и 30 сентября. Если вы будете в эти дни в Москве, то в продаже осталось немного билетов – цены стартуют от 1000 рублей. В официальном сообществе «Международный союз КВН» на вопрос kp.ru – ведет ли А.В. Масляков ¼ финала ответили так: «Ведущий игр ¼ финала Высшей лиги уточняется, как только утвердим – расскажем об этом на всех наших ресурсах».

Так как заболеваемость коронавирусом сейчас очень высокая – участие Александра Маслякова в съемках «высшей лиги» пока под вопросом. Бессменно одно: Масляков-старший – президент КВН, который держит под контролем все процессы. Кстати, сейчас можно получить бесплатно билеты на 2 – 4 сентября – игры Премьер-лиги, ведущий - Арсений Агапов, но Масляков-старший никогда и не вел «премьерку». Информация о бесплатных билетах – на официальных ресурсах КВН в сети.

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