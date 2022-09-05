Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 5 сентября 2022 года: Киев запугивает жителей освобожденных территорий, жена Зеленского попрекает европейцев, а Россия отстраивает Мариуполь

Европейская организация ядерных исследований (CERN) прорабатывает варианты приостановки работы Большого адронного коллайдера на фоне энергетического кризиса в Европе.
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Именно такое наказание пообещала вице-премьер Украины Ирина Верещук тем гражданам Украины, которые примут участие в референдуме о судьбе своих регионов на освобожденных Россией территориях.
- Я призываю эвакуироваться всех, кто может. Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в "референдуме", или побуждение к участию в "референдуме", то люди могут получить до 12 лет с конфискацией, - заявила она в эфире всеукраинского телемарафона. И добавила, что если не возможности уехать, то на пункты голосования просто не стоит идти.
Особо примечательно в этом то, что уголовной ответственностью и немалыми сроками украинское правительство грозит уже не только организаторам, но и просто избирателям, которые придут голосовать.
Как же в Киеве боятся волеизъявления населения. Уже само по себе это говорит о многом. Практически обо всем.
Необычная акция прошла накануне в Варшаве. Несколько десятков местных жителей оседлали велотренажеры, поставив их в кинотеатре под открытым небом и стали крутить изо всех сил педали с началом сеанса. Вся прелесть ситуации заключалась в том, что велотренажеры были подключены к электрогенератору. Таким образом участники акции смогли сэкономить кинотеатру примерно половину электроэнергии, которая была необходима для проведения сеанса.
На самом деле это не так уж и смешно, если учесть, что стоимость электроэнергии с прошлого года в Евросоюзе выросла примерно на 700%, а обещают, что цены на нее будут еще больше. таким образом, поляки могли бы существенно снизить цену билетов в кино и совместить полезное с приятным.
Впрочем, для кручения педалей они могут привлечь и украинских беженцев.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу объяснил изданию "Постимеес" смысл ужесточения визового режима в отношении российских граждан. Причем, сделал это на самом примитивном уровне.
- Давайте вернёмся к самой ситуации: почему мы это делаем? Причина носит моральный характер. Всегда должен найтись кто-то, кто возьмёт камень в руку. А если не будет одного человека – не появится и второго. Если бы один процент населения России взял в руки по булыжнику, то это могло бы вызвать изменения. Будет правильным подать сигнал всему российскому обществу о том, что их жизнь не может продолжаться, как обычно, - снизошел глава МИЖ Эстонии.
Видите ли, Урмас, камень в руке – это, скорее, традиции восточной демократии, а не европейской. Иначе бы вы понимали, что из этой руки камень может полететь не только в ту сторону, которую укажете вы. А может и в другую. И если 99% россиян возьмут камень в руку, а то и в обе, то под этим камнепадом будут похоронены и тот самый ваш любимый 1%, и сама Эстония. Зато на месте Эстонии будет в этом случае самое крупное в мире месторождение камней.
The Wall Street Journal сообщил, что Европейская организация ядерных исследований (CERN) прорабатывает варианты приостановки работы Большого адронного коллайдера на фоне энергетического кризиса в Европе. При этом издание сослалось на на главу комиссии CERN по управлению энергией Сержа Клоде.
- Наша забота — это стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электроэнергии в нашем регионе, — заявил Клоде журналистам, пояснив, что внезапный сбой или отключение электричества может вывести из строя всю систему, которая обошлась в 4,4 млрд. долларов.
Получается, что тайна рождения Вселенной может так и остаться нераскрытой и, по большому счету, из-за антироссийских санкций, запустивших всю эту цепочку.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак чуть не пляшет от радости по поводу грядущего введения "потолка" цен на российскую нефть и уже подсчитывает убытки Москвы.
- Решение G7 об ограничении цены на российскую нефть очень важно. Нефть и нефтепродукты – один из главных источников наполнения российского бюджета (30-40 %). Начало ценового ограничения в декабре сократит на 50%, а в феврале – на 75% доходы от экспорта нефти, подсчитывает он. - В результате нефтяного эмбарго, которое начнет действовать в декабре, 15% потерь экспортной выручки Россией в третьем квартале по сравнению с первым уже в феврале превратятся в 75% потерь. У России на войну будет гораздо меньше денег. Поэтому нужно максимально убить экономику оккупанта.
Математика, конечно, очень важная наука, Андрей, но кроме нее есть, например, еще и география. О важности которой Ермак может спросить у той же Лиз Трасс. К тому же математика абстрактна, а география, тем более, экономическая – предельно конкретна.
Авиакомпания Airbus намерена к 2035 году вывести на рынок первый в мире самолёт с нулевым уровнем выбросов углерода. Достичь такого результата компания хочет после перехода на новый вид топлива из отработанного растительного масла. По всей видимости, потребуются для этого и совершенно новые двигатели.
Однако вся эта затея может накрыться медным тазом, поскольку в Европе, в частности, в Великобритании уже появились настоящие банды, которые похищают у кафе и ресторанов это самое масло, использованное для жарки и приготовления различных блюд. Они мобильны и хорошо организованы. А, главное, уже сейчас делают то же самое, что авиакомпания собирается к 2035 году. Похищенное масло они сдают на переработку в биотопливо.
В рекордные сроки были построены в Мариуполе три новых пятиэтажных многоквартирных дома. Всего в этом квартале планируется возвести 12 таких домов. А в ближайшее время жители первых новых 278 одно-, двух- и трехкомнатных квартир начнут заселяться в свое новое жилье. Дома полностью готовы к заселению, в них выполнена даже внутренняя отделка. Объект в воскресенье приняли замминистра обороны РФ Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин.
Олена Зеленская, прославившаяся не только гламурной фотосессией на страницах модного западного журнала, но и цитированием Степана Бандеры ответила журналистам на вопрос, что она сказала бы европейцам, если бы ее спросили, почему у жителей Евросоюза увеличиваются счета из-за чужой для них войны.
- Когда вы считаете копейки на своих банковских счетах или в своих карманах, мы делаем то же самое, и вдобавок мы считаем наших убитых, - рассказала про свой ответ Зеленская и добавила. - Важно не количество сброшенных бомб, не сколько денег потрачено, а истории людей - и таких человеческих историй тысячи вокруг нас.
Ну да. И одна из таких историй человеческой трагедии, как одной украинской супружеской паре приходится со скидкой сдавать в аренду свою зарубежную недвижимость. За каких-то 50 тысяч евро в месяц. Европейцы бы точно прослезились от этой истории.
- Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт практически сразу после прошедшего в Праге митинга протеста, требующего нормализовать отношения с Россией, сообщила, что с 1-го октября порядок на улицах немецких городов будут поддерживать военные патрули.
- Минфин Украины сообщил, что из 204,6 млрд гривен доходов госбюджета Украины в августе более половины (109,7 млрд.) составили западные гранты. Впрочем, по другим сведениям, расходы бюджета в августе составили более 252 млрд. гривен, из которых только 93 млрд. являются собственными доходами Украины.
- По данным сервиса robota.ua, количество соискателей работы на украинском рынке труда превысило количество открытых вакансий более, чем в три раза.
- Украина ввела персональные санкции против замглавы Росатома, который сопровождал членов миссии МАГАТЭ во время их посещения Запорожской АЭС. Очень сильно подгорело у Киева.