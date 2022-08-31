Вдовец Андрей Норкин вывел Софию Ротару на чистую воду

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телеведущий Андрей Норкин высказался по поводу знаменитостей, которые раньше активно гастролировали по России, а теперь всячески поливают нашу страну помоями. При этом не прочь заработать здесь денег.

Андрей Норкин затронул такую важную тему, как отношение звезд шоу-бизнеса к спецоперации России на Украине. Многие артисты раньше активно выступали в нашей стране. Однако после 24 февраля 2022 года стали резко критиковать россиян.

"Сердючка говорит какие-то ужасные вещи. Ротару жертвует деньги на ВСУ. Валерий Меладзе, который только что раздавал кучу интервью, говоря, что Россия немытая, он из нее уезжает и вообще он всю жизнь работал на Украине и в Грузии, сейчас опять приехал в Москву, опять поет», - поведал ведущий шоу "Место встречи" во время эфира.

Он также напомнил, что София Ротару, которая сейчас позиционирует себя украинской, на самом деле молдаванка. Знаменитость смогла отправить родственников за границу, а сама находится на Украине. Внучка давно живет в США. А внук-диджей в начале марта был задержан на границе с Молдавией. Недавно он все же умудрился сбежать из Незалежной и теперь обживается во Франции.

София Михайловна живет и нив чем не нуждается. "Там такая пенсия! Вам бы такую пенсию, вы бы здесь не сидели и не парились", - делился в одном из интервью продюсер Владимир Бебешко.