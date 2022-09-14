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Общество14 сентября 2022 10:13

Путин - о смерти Владимира Сунгоркина: "Был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком"

Путин выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин о смерти Владимира Сунгоркина: был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком

Путин о смерти Владимира Сунгоркина: был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком

Фото: Евгения ГУСЕВА

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

«Он был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком. Прошёл путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ - легендарной "Комсомолки"», - сказано в заявлении российского лидера.

В заявлении Путина говорится о том, что Сунгоркин всегда умел подать «пример верности своему призванию, профессиональной этике», а также мог сплотить своих коллег «в настоящую команду единомышленников».

Напомним, главный редактор газеты «Комсомольской правды» ушел из жизни в возрасте 68 лет в среду, 14 сентября. Как писал сайт KP.RU, все произошло в то время, когда он поехал в очередную экспедицию в Приморском крае для того, чтобы собирать материалы по книги о Владимире Арсеньеве, который был великим первопроходцем Дальнего Востока. Сообщалось, что причиной смерти Владимира Сунгоркина стал инсульт.

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УТРАТЫВладимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды»