Виктория Боня поделилась с поклонниками пугающими подробностями своего состояния. Фото: социальные сети

Виктория Боня поделилась с поклонниками пугающими подробностями своего состояния. После отека мозга у воспитанницы "Дома-2" возникли новые осложнения. У нее отнялись ноги.

Виктория Боня неделю назад отправилась покорять гору Манаслу в Непале. У женщины возникли серьезные проблемы со здоровьем. У нее начались судороги и дикие головные боли. У Виктории случился отек мозга.

И вот теперь на нее свалилось новое испытание. У Бони отнялись ноги. "Ноги не ходят, голова раскалывается, одышка не дает спать, судороги и отеки всего, что можно и нельзя. Толком не спала уже шесть дней и душ не видела столько же", - рассказала звезда.

Несмотря на это, Боня верит в лучшее. Ведь покорить одну из самых главных вершин в Гималаях было ее мечтой. Она готова ползти по горе, лишь бы осуществить задуманное. Ее цель - отметка на уровне 8163 метров.

Меж тем фанаты молятся и надеются, что их любимица все преодолеет и вернется из опасного путешествия живой. Поклонники пишут кумиру слова поддержки.

Любой опытный альпинист знает о том, что первые дни пребывания в горах редко бывают приятными для начинающих туристов. На фоне кислородного голодания расстраивается работа всех систем организма. Для того, чтобы адаптация проходила легче, рекомендуется начинать восхождения с малых высот.