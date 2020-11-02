"Возвращаться пока не планирует": пропавший Андрей Губин нашелся в Египте

Пропавший Андрей Губин нашелся в Египте. Фото: Россия 1

Друзья и знакомые Андрея Губина могут спать спокойно. Пропавший певец нашелся. Он нежится на курорте. Египет давно полюбился звезде 90-х, потому исполнитель хита "Мальчик-бродяга" отпрвился в эту жаркую страну еще в начале сентября.

Последние две недели друзья Андрея Губина были как на иголках. Певец не выходил на связь и не подавал признаков жизни. Друг музыканта Тарас Ващишин рассказал, что больше месяца не мог дозвониться до звезды 90-х.

"Не могу дозвониться и тоже переживаю. Я к нему не ездил, но никто не может дозвониться ему, к сожалению. У него просто были такие моменты, что он не выходил долго на связь, поэтому панику никто особо не бил, но сейчас что-то долговато его нет… Ну, переживаем все, что делать, пока так", - цитирует мужчину 5-tv.ru.

А теперь стало известно, что 46-летний Губин решил сменить обстановку. "Мы общались три дня назад, у него все в порядке. Андрей отдыхает в Египте, улетел туда почти сразу, как открыли границы. Возвращаться пока не планирует. Звонит мне сам, когда ему хочется поговорить, переписки он не любит", - цитирует "СтарХит" близкого друга певца.

Московский номер артиста не активен с 10 сентября. За границей он перешел на местный, с которого и поддерживает связь с товарищем. Кстати, в Египте Губин когда-то уже жил. Именно туда он отправился после ухода со сцены. Снимал небольшой дом с бассейном, много гулял. Музыкант даже собирался там остаться.

Напомним, в конце 90-х песни Андрея Губина "Мальчик-бродяга", "Лиза", "Зима-холода" звучали из каждого радиоприемника. В клубах и на дискотеках под эти композиции взрывали танцпол любители тусовок. Однако невероятная популярность артиста сошла на нет в середине нулевых. Позже появились первые слухи о болезни кумира миллионов. Сообщалось, что у Губина проблемы с нервной системой. Музыкант испытывал сильные боли в левой стороне лица и прекратил выступления. Андрею диагностировали левостороннюю прозопалгию.