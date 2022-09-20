Максим Галкин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На Максима Галкина*, которого на днях Минюст России признал иноагентом, не перестает литься шквал критики. По поводу пятого мужа Аллы Пугачевой не высказался только ленивый. Не остался в стороне и музыкальный критик Сергей Соседов.

"Максима Галкина не жалко ничуть. Наглый, бессовестный, алчный, хотя и талантливый пародист, комик, давно потерявший всяческие берега. Талант - это не значит вседозволенность, талант - это не индульгенция от всех грехов", - набросился на шоумена Сергей Соседов.

С ним солидарен и актер Стас Садальский. Он считает юмориста предателем.

"У предателя России Макса просто посттравматический стресс, который является следствием потери основной статьи доходов", - указал артист. Садальский также назвал мужа Аллы Пугачевой алчным человеком.

А вот Отар Кушанашвили высказался в поддержку Галкина. "Он один из лучших парней на земле!" - сообщил 52-летний мужчина.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов