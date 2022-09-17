Максим Галкин* получил сокрушительный удар

Максима Галкина* признали иноагентом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Максима Галкина* признали иноагентом. С такой информацией выступил Минюст России. По информации ведомства, пятый муж Аллы Пугачевой вел политическую деятельность, которая финансировалась с Украины.

Максим Галкин пополнил список физлиц-иноагентов. Супруг Аллы Пугачевой полгода назад сбежал из России. Сейчас артист колесит с гастролями по миру, а вот Примадонна с детьми Лизой и Гарри вернулась в Москву. В своих выступлениях шоумен часто высмеивает россиян, за что его осуждают на Родине.

Не реже, чем раз в полгода юмористу придется отчитываться о своей деятельности, связанной с выполнением функций иноагента. "Максима Галкина признали иноагентом. Ждем от виновника шуток за 300", - отреагировал Михаил Шахназаров.

"Галкин - иноагент. Кстати неплохое название для концертной программы", - высказалась Катя Гордон.

"Эх, неразбериха у Аллы Борисовны с мужьями, то «жар- птица на кресте», то иноагент... Бедная женщина", - сетует Мария Шукшина.

Писатель Захар Прилепин и вовсе заявил, что время Примадонны давно ушло, а ее муж своим поведением предал своего собственного отца. "Хорошая певица Пугачева закончилась уже к середине 80-х, а дальше начался кабак. Любовь к Пугачевой того времени демонстрировала лишь невзыскательный вкус части россиян, чрезмерное наше внимание к эстраде и вообще к балагану. Теперь балагану пришел логический финал: фиктивный муж, гомосексуалист и предатель своего собственного отца (советского генерала) шляется по заграничным панелям, а уставшая женщина, когда-то любимая всей страной, корчит рожицы. Какая-то тошнотворная тоска", - написал Прилепин в своем Талеграм-канале.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Алла Борисовна не заслужила критики. Зато Галкин должен ответить за свои слова. "Я не слышал ни одного заявления от Пугачевой. А супруг делал очень плохие заявления, которые я сам читал", - рассказал пресс-секретарь президента России.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов