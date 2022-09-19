Владимир Сунгоркин. Дословно. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов - с главным о главном

14 сентября ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Фото: "КП" Архив

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Последнее мое интервью с Владимиром Сунгоркиным было опубликовано на сайте KP.RU 1 сентября 2022-го, меньше чем за две недели до его ухода.

В это же время примерно в том же объёме оно вышло в нашем региональном выпуске «КП» - Хабаровск» и в журнале «Дальневосточный прорыв», который мы специально готовили к Восточному экономическому форуму. (Он проходил с 5 по 8 сентября во Владивостоке.)

А работал я над текстом недели две. Точнее, мы работали - вместе с Владимиром Николаевичем.

Запись сделали в студии Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). Вика Куренкова, наша легендарная стенографистка, ее, как водится, расшифровала.

Текст я поправил и отправил герою беседы.

У меня это все заняло примерно рабочий день. У Сунгоркина материал находилось дней пять.

Сколько времени он на него затратил? Ну, не 10 минут - это точно.

Надеюсь, Владимир Николаевич на Гамыча, как он меня называл, не обиделся бы и не рассердился. Но я вот решил показать вам только одну страничку - с сунгоркинской правкой.

Для чего?

Одна страничка с правкой Владимира Николаевича. Фото: Александр ГАМОВ

Заметьте, в первоначальном тексте (так было на записи), отвечая на вопрос журналиста, главный редактор сказал: «…Там (на Дальнем Востоке. - А.Г.) живет процентов пять, примерно, населения страны». «Пять» он исправил на «семь», а слово «примерно» вообще вычерпнул.

Уточнил, где стоит гигантская очередь: «На БАМе и Транссибе».

Еще - «путь» заменил на «колею». Ну, и так далее.

А теперь - о том, что главный вычеркнул.

В тексте, который я отправил ему на визу, было добрых полстраницы - так сказать, «как бы ни о чем». (Это и в эфире прозвучало! Гамычу, похоже, теперь стыдно…)

Итак - цитирую, что он вырубил из текста жирным крестом,

«… - Знаешь, я вот посмотрел наши с тобой предыдущие беседы… Помнишь, да? Там БАМ, твоя работа собкором «Комсомолки»…

- Ну, не помню.

- Ты ругал дальневосточную авиацию, рассказывал, как приехал на свою улицу в Хабаровске, где в коммуналке вырос.

- Ну, допустим.

- А вот сейчас мы можем с тобой такой сделать финт: типа, договориться, как будто все хорошо.

- А зачем?

- А потом вырежем эти слова, как мы договариваемся. Или на будем вырезать?

- Нет, мы вырежем все эти мэки, бэки или повторы. Я, в отличие от тебя, собственных интервью не помню… И, вообще, ты, Саша, явно затянул вступление - давай, начинай же!»

Зачем же я сюда - вычеркнутое-то?

Один коллега вчера мне сказал: типа, эта твоя так называемая «повесть о Сунгоркине» - показать себя на фоне Сунгоркина.

Но это же, судя вот по этой новелле, - не так? Ведь правда? Ну, а теперь - то самое интервью - по ссылке, пожалуйста.