Владимир Сунгоркин. Дословно. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов - с главным о главном

14 сентября ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.
Фото: "КП" Архив
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Последнее мое интервью с Владимиром Сунгоркиным было опубликовано на сайте KP.RU 1 сентября 2022-го, меньше чем за две недели до его ухода.
В это же время примерно в том же объёме оно вышло в нашем региональном выпуске «КП» - Хабаровск» и в журнале «Дальневосточный прорыв», который мы специально готовили к Восточному экономическому форуму. (Он проходил с 5 по 8 сентября во Владивостоке.)
А работал я над текстом недели две. Точнее, мы работали - вместе с Владимиром Николаевичем.
Запись сделали в студии Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). Вика Куренкова, наша легендарная стенографистка, ее, как водится, расшифровала.
Текст я поправил и отправил герою беседы.
У меня это все заняло примерно рабочий день. У Сунгоркина материал находилось дней пять.
Сколько времени он на него затратил? Ну, не 10 минут - это точно.
Надеюсь, Владимир Николаевич на Гамыча, как он меня называл, не обиделся бы и не рассердился. Но я вот решил показать вам только одну страничку - с сунгоркинской правкой.
Для чего?
Одна страничка с правкой Владимира Николаевича.
Фото: Александр ГАМОВ
Заметьте, в первоначальном тексте (так было на записи), отвечая на вопрос журналиста, главный редактор сказал: «…Там (на Дальнем Востоке. - А.Г.) живет процентов пять, примерно, населения страны». «Пять» он исправил на «семь», а слово «примерно» вообще вычерпнул.
Уточнил, где стоит гигантская очередь: «На БАМе и Транссибе».
Еще - «путь» заменил на «колею». Ну, и так далее.
А теперь - о том, что главный вычеркнул.
В тексте, который я отправил ему на визу, было добрых полстраницы - так сказать, «как бы ни о чем». (Это и в эфире прозвучало! Гамычу, похоже, теперь стыдно…)
Итак - цитирую, что он вырубил из текста жирным крестом,
«… - Знаешь, я вот посмотрел наши с тобой предыдущие беседы… Помнишь, да? Там БАМ, твоя работа собкором «Комсомолки»…
- Ну, не помню.
- Ты ругал дальневосточную авиацию, рассказывал, как приехал на свою улицу в Хабаровске, где в коммуналке вырос.
- Ну, допустим.
- А вот сейчас мы можем с тобой такой сделать финт: типа, договориться, как будто все хорошо.
- А зачем?
- А потом вырежем эти слова, как мы договариваемся. Или на будем вырезать?
- Нет, мы вырежем все эти мэки, бэки или повторы. Я, в отличие от тебя, собственных интервью не помню… И, вообще, ты, Саша, явно затянул вступление - давай, начинай же!»
Зачем же я сюда - вычеркнутое-то?
Один коллега вчера мне сказал: типа, эта твоя так называемая «повесть о Сунгоркине» - показать себя на фоне Сунгоркина.
Но это же, судя вот по этой новелле, - не так? Ведь правда? Ну, а теперь - то самое интервью - по ссылке, пожалуйста.