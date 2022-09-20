Алла Пугачева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Аллу Пугачеву проверят на дискредитацию Вооруженных Сил России. В МВД поступило заявление с соответствующей просьбой в адрес певицы. Меж тем концертный директор звезды эстрады отреагировала на тревожные сообщения.

Аллу Пугачеву попросили проверить на предмет дискредитации российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее певица попросила Минюст России признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным*, внесенным в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября 2022 года.

Заявление в полицию поступило несколько часов назад от россиянки. Женщина посчитала, что в обращении Пугачевой есть признаки дискредитации ВС России.

Светские хроникеры поспешили с расспросами к концертному директору звезды Елене Чупраковой. В ответ помощница Примадонны заявила, что ничего не знает о проверке поста артистки на предмет дискредитации.

Также она с иронией посоветовала спросить об этом Ксению Собчак, которая в числе прочих сообщила эту новость. "Она ближе же к Примадонне", - цитирует Чупракову "Звезда".

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов