Дмитрий Маликов Фото: Артем КИЛЬКИН

Дмитрий Маликов после сообщений о разводе с женой Еленой Изаксон разместил яркую фотографию. Артист уехал в Сочи. Он рассказал, что находится на курорте по работе. Судя по подписи к снимку, артист пребывает в прекрасном настроении.

Дмитрий Маликов поделился личной фотографией. В кадре он позирует с солистом группы "Иванушки Internationa" Андреем Григорьевым-Аполлоновым.

Фото: социальные сети

Артисты являются ровесниками, однако, по словам Маликова, его коллега достиг больших успехов в бизнесе. "Андрей молодец. Развивает бизнес, открыл магазин, обустроил пляж!" - написал Дмитрий. После чего посетовал, что лишен всяких "бизнес-талантов".

Впрочем, Маликов и без бизнеса довольно обеспеченный человек. Ранее стало известно, что он вместе с детьми Марком, которого родила суррогатная мама, и Стешей, а также женой Еленой Изаксон переехал в новый дом стоимостью в несколько миллионов рублей. "Мы 20 лет жили в старом доме. Ну просто захотелось. Решили сменить обстановку. Это было желанием жены, я согласился. Я вообще придерживаюсь позиции делать все так, как она хочет... Я не вмешиваюсь", - пояснил артист.

А ведь не так давно сплетники судачили о том, что 52-летний певец якобы готовится к разводу с любимой женщиной, с которой вместе более 30 лет. Однако, как выяснилось, в семье царит идиллия. Маликов лично опровергал новость о проблемах в браке: "Да это полная ересь". По его словам, о разводе не было никогда и речи.