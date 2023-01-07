Россия празднует Рождество Христово

Патриарх Кирилл провел рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Православные христиане в ночь с 6 на 7 января встречают Рождество Христово – один из главных религиозных праздников.

По традиции, торжественные многочасовые богослужения начинаются в православных храмах уже с утра 6 января, в рождественский сочельник. В ночь с 6 на 7 января проходит рождественское богослужение. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя. Сайт KP.RU вел прямую трансляцию службы, она доступна здесь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава РПЦ поздравил верующих со светлым праздником и обратил внимание на опасность потери веры современным человечеством. Патриарх пожелал, чтобы Божественный свет помог людям «вернуться на истинный путь жизни, если заблудились и сошли с этого пути, или найти этот путь, если никогда на него и не вступали». Также патриарх Кирилл призвал беречь родных и близких, проявлять сострадание и помогать нуждающимся, больным и обездлоленным. Глава РПЦ напомнил, что главное, чему учит православная вера - это любовь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«По любви к человеку Господь пришел в этот мир. Он стал одним из нас, чтобы освободить от власти зла человеческий род, таков подлинный и непреходящий смысл Рождества Христова, которое имеет отношения к каждому из нас», - сказал он.

Во время богослужения патриарх напомнил о гонениях, совершаемых украинскими властями в отношении Украинской православной церкви и призвал молиться за ее прихожан и священнослужителей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Я всем желаю особым образом пережить сегодняшнюю ночь, помолиться от всей души за своих родных, близких, за себя, за Родину нашу, за тех, кто сегодня страдает, за наших братьев на Украине, которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры, той лавры, которая в течение столетий была хранительницей подлинного неискаженного православия», - сказал глава РПЦ.

Президент России Владимир Путин так же, как и многие православные верующие, в ночь с 6 на 7 января посетил рождественское богослужение. Российский лидер встретил Рождество в Благовещенском храме в Кремле. Подробности и видео здесь на KP.RU.