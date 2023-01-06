Патриарх Кирилл призвал молиться за прихожан и клириков Украинской православной церкви

Патриарх Кирилл призвал молиться за верующих и священнослужителей Украинской православной церкви. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молиться за прихожан и священнослужителей Украинской православной церкви призвал российских православных верующих патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Об этом глава РПЦ сказал во время рождественского богослужения в Храме Христа Спасителя. Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию богослужения, она доступна здесь.

Патриарх напомнил о гонениях, совершаемых украинскими властями в отношении Украинской православной церкви.

«Я всем желаю особым образом пережить сегодняшнюю ночь, помолиться от всей души за своих родных, близких, за себя, за Родину нашу, за тех, кто сегодня страдает, за наших братьев на Украине, которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры, той лавры, которая в течение столетий была хранительницей подлинного неискаженного православия», - сказал глава РПЦ.

Напомним, украинские силовые службы проводят массовые обыски в православных храмах и монастырях. Так, сообщалось, что СБУ проводит обыски в Софрониево-Молченском мужском монастыре Украинской православной церкви в Сумской области, в Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви, в нескольких храмах Кривого Рога.

По версии украинских силовиков, целью обысков является выявление запрещенных предметов, а также «лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины».

Зачем ВСУ нагрянули с обыском в Киево-Печерскую Лавру и что они ищут, читайте здесь на KP.RU.

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