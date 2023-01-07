Пять самых знаменитых животных в мире: кот-министр, тигр, подружившийся с едой, и подводный Нострадамус

Главный мышелов кабинета премьер-министра Великобритании кот Ларри охраняет свои владения от непрошенных гостей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КОГДА ЕДА СТАНОВИТСЯ ДРУГОМ

Дружба тигра Амура и козла Тимура превратилась в захватывающее реалити-шоу мирового масштаба. Все гадали: съест ли клыкастый своего рогатого товарища или нет. Их дружба завязалась в 2015 году, когда молодому амурскому тигру привели в качестве обеда беспородного козла. Но хищник даже не притронулся к Тимуру, да и козел показал характер, выставив вперед рога. Еще сыграл и тот факт, что тигров в таких зоопарках хорошо кормят, поэтому им лень изображать из себя охотника, поясняли сотрудники дальневосточного Сафари-парка. Так козел Тимур и остался в тигрином вольере на правах сожителя. Хотя со временем стал претендовать на звание полноценного хозяина, показывая настоящий козлиный характер, - занял лежанку Амура и сгонял с места отдыха.

Амурский тигр по кличке Амур и козел по кличке Тимур в Приморском Сафари-парке, 2015 г. Фото:Юрий Смитюк/ТАСС

Новость о дружбе тигра и козла облетела мир. В приморский Сафари-парк потянулись толпы посетителей. В один прекрасный день козел настолько обнаглел и надоел своими приставаниями Амуру, что тот вцепился в Тимура и стал его трепать. Друзей расселили, но близость вольеров позволяла им видеть друг друга издалека. В ноябре 2019 года Тимур умер, в память о нем в парке установлен памятник.

ДЕЛА КОШАЧЬИ

«Король попросил меня стать премьер-министром, потому что эта ерунда продолжается слишком долго», - с таким безапелляционным заявлением выступил главный обитатель Даунинг-стрит, 10 в октябре прошлого года, когда английские премьеры стремительно сменяли друг друга. Главы кабмина могут меняться в резиденции, но вот кот Ларри - никогда. При нем на Даунинг-стрит заехал уже пятый глава кабмина.

Первые годы службы Гарри в самом известном здании на Даунинг стрит не обошлись без "муштры". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впервые Ларри перешагнул порог дома в центре Лондона 15 февраля 2011 года, получив ответственный пост главного мышелова в британском правительстве. Резиденция английского премьера кишела мышами и крысами, поэтому требовался настоящий профи, - Ларри, живший до этого в приюте для животных, сразу взялся за дело.

Несмотря на то, что Ларри не имеет голубых кровей, он сыграл немаловажную роль в падении рейтинга Дэвида Кэмерона. Премьер попытался выгнать кота из резиденции, мол, тот плохо выполнял свои обязанности, и даже взял новую кошку, с которой отношения у Ларри не задались. Британцы не простили политику такое неуважение ко всеобщему любимцу — рейтинг Кэмерона резко пошел вниз.

Ларри вполне дружелюбен с полицейскими, охраняющими порядок у резиденции британского премьера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2016 году в МИД Британии появился конкурент Ларри - кот-дипломат. Но опрос на странице главного мышелова в Твиттере показал, что британцы преданы Ларри. Коту сейчас 15 лет, у него есть соцсети и миллионы поклонников.

ПУШИСТЫЙ ДИВЕРСАНТ

У десантников как элитных войск - и талисман должен быть соответствующий. Во время отвода российских войск из Херсона проводилась масштабная эвакуация не только местных жителей, но и животных из зоопарка. Часть из них приютили в Крыму. А вот наши десантники смогли спасти енота, которому дали кличку Херсон.

Енот сразу полюбился пользователям соцсетей, он стал персонажем многочисленных мемов. У Херсона появился собственный телеграм-канал.

Однополчане енота рассказали, что Херсон находится с ними на передовой, живет вместе с десантниками в окопах и иногда безобразничает.

Енот из зоопарка Херсона был эвакуирован в ноябре российскими десантниками с правого берега Днепра. Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

«Любит и пакостить, маленький пушистый диверсант. Ночные диверсии у него происходят очень часто. Просыпаюсь как-то под утро, а у нас все бунгало разгромлено. Мусорные пакеты, все разорванное. Перевернуто вверх дном», - рассказал российский военный, ответственный за животное.

На упреки украинских интернет-пользователей, что россияне якобы украли енота, наши десантники заявили, что спасли брошенного зверя и не отдадут Херсона.

ПОДВОДНЫЙ НОСТРАДАМУС

Его обожали и ненавидели, обещали убить и покрошить в салат. Предсказания самого знаменитого осьминога-прорицателя Пауля, которые он давал накануне матчей Чемпионата мира и Европы по футболу, были интереснее, чем прогнозы именитых спортивных экспертов.

Судьба Пауля теряется в океанских пучинах. Вроде он появился на свет в 2008 году в парке морских животных в британском Дорсете, а затем перебрался в океанариум в немецком Оберхаузене. По другим данным, его отловил немецкий охотник на октопусов и доставил в Оберхаузен. Там и началась карьера Пауля как прорицателя. Впервые к его услугам прибегли летом 2008-го во время Евро. Немцев волновала судьба сборной ФРГ. В аквариум к Пауля опускали две кормушки с флагами стран, чью кормушку осьминог вскроет первой, тот и победит. В итоге Пауль правильно предсказал результаты 4 из 6 игр с участием сборной Германии. За два года, к мундиалю в ЮАР, осьминог основательно поднатаскался в предсказаниях и смог угадать исход всех матчей - даже победу испанцев в финале и немцев в матче за третье место. За это Паулю подарили копию Кубка мира по футболу.

Гуру футбольных прогнозов осьминог Пауль. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие гадали, каким образом октопус верно определяет победителей. Ученые утверждали, что это чистое везение. Другие говорили, что чаще Пауль выбирал кормушку с тем флагом, где было больше желтого цвета. Не исключено, что свою роль играл и сотрудник океанариума, опускавший кормушку.

После триумфа осьминога на Евро и мундиале руководство зоопарка объявило, что Пауль больше не будет давать прогнозов, а уже осенью Пауль умер.

КОСМИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ

Мало кто знает, но в космосе помимо собак побывали еще и обезьяны, кошки, черепахи, кролики, морские свинки, крысы и мыши, хомяки, геккон, лягушки, перепела и даже некоторые виды рыб. Больше всего исследований с собаками в середине ХХ века проводил Советский Союз. Будущими космонавтами становились простые беспородные дворняжки, которых отлавливали на улицах Москвы. Они проходили спецподготовку и дрессировку, во время них барбосов приучали к тесному пространству.

Первыми летчиками-испытателями стали Дезик и Цыган. Собачонки успешно добрались до верхних слоев атмосферы летом 1951 года. Почти через 10 лет Белка и Стрелка смогли совершить первый орбитальный полет, который длился 25 часов, и благополучно вернуться обратно. После этого полета Стрелка родила шесть щенков, одного из которых подарили Жаклин Кеннеди.

Собаки Белка и Стрелка, совершившие первый орбитальный полет с успешным возвращением на Землю на борту космического корабля Спутник-5 19 августа 1960 года. Фото: Сергей Преображенский, Николай Ситников/ТАСС

Конструктор Сергей Королев, славившийся большой любовью к собакам, всегда переживал за четвероногих испытателей и близко к сердцу принимал происшествия, случавшиеся с ними. Личной драмой для него стала гибель Лайки, отправившейся на орбиту в 1957 году. Хоть корабль и достиг орбиты, но вернуться на Землю он не мог. И Лайка погибла через 5-7 часов от перегрева. Очень переживал Королев из-за гибели своей любимицы Лисички, которая отправилась в космос после Лайки вместе с Чайкой. «Я очень хочу, чтобы ты вернулась», - перед полетом сказал конструктор собачке, но из-за разрушения одного из блоков ракета рухнула на землю почти сразу после запуска.

И если почти за 15 лет СССР запускал на ракетах 48 собак, то в космосе побывала только одна кошка. Ее полет организовали французы в 1963 году. Фелисетт поднялась на высоту более 100 км и вернулась обратно. Бытует легенда, что в космосе побывал французский кот Феликс, но документального подтверждения этому нет.

КАК ДВЕ КАПЛИ

Появление на свет 5 июля 1996 года овечки Долли перевернуло не только мир генетики, но и биологии и медицины. Ученым Яну Вилмуту и Киту Кэмпбеллу первыми удалось успешно клонировать млекопитающее. После этого все дискуссии на тему: возможно ли клонирование таких сложносочиненных живых существ, - закончились. За последние десятилетия были созданы генетические копии мышей, кошек, собак, лошадей, оленей, верблюдов и быков. Однако оставался только один вопрос: научатся ли ученые клонировать людей? Но политики по всему миру после появления овечки Долли наложили запрет на подобные эксперименты.

У Долли оказалось три «мамы» и при этом ни одного «отца». Вся жизнь ее прошла под пристальным вниманием журналистом. За это время она принесла шесть ягнят, зачатых уже естественным путем. Долли прожила 6,5 лет. В 2003 году ее усыпали, овечка мучилась болезнью легких, а ее чучело выставили в Королевском музее Шотландии