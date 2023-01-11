Последние новости о ситуации вокруг Украины на 11 января 2023 года: Сколько техники США и Польши разбито в Донбассе и как холода и пьянство гробят «воинов света»

Париж и Варшава толкают Берлин к предоставлению Киеву танков Leopard Фото: EAST NEWS

Американские РЛС и польские САУ размазаны в Донбассе

Две радиолокационные станции (РЛС) производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 в районах Артемовска и Дзержинска, а также три украинских штурмовика Су-25 за минувшие сутки почили в бозе. Случилось это в Донецкой Народной Республике. А в целом ВСУ потеряли не менее полусотни военнослужащих из двух своих мотопехотных бригад - около населенных пунктов Пушкина, Максимильяновка и Ясеневое. Также, по данным Минобороны РФ, в зоне боевых действий стали металлоломом две американские артсистемы М777, четыре польские самоходки (САУ) Krab, три буксируемые гаубицы Д-20. А также две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Эти сломались, подвозите новые.

Украинские военные пьют по-черному и обмораживаются до ампутаций

Андрей Марочко, офицер НМ ЛНР, сообщил, что в последние дни более сотни бойцов ВСУ попали в госпитали из-за последствий переохлаждения. Марочко заявил: «Из зоны проведения СВО в украинские лечебные заведения поступило около 100 военнослужащих с различными степенями обморожений». При том что большинство из них оказались в состоянии сильного алкогольного опьянения. У четырех из каждых десяти госпитализированных диагностированы тяжелые обморожения. Этим бойцам пришлось делать ампутацию конечностей.

Пьют, дебоширят, замерзают, дезертируют - все это напоминает январь 1943-го в Сталинграде, деградирующую группировку Паулюса. Там тоже были нацисты, но другого пошиба.

Эстонцы сливают русские деньги рагулям

Горячие эстонские политики намерены передать замороженные российские активы отмороженному Киеву. До конца января в Таллине слепят нужную законодательную базу. Официальный представитель МИД Эстонии Михкель Тамм сообщил, что юридический план конфискации активов РФ разработают в связи с поручением правительства. В этой маленькой, но гордой прибалтийской республике готовы представить план тогда, когда Еврокомиссия оформит соглашение для ЕС о том, как распорядиться 300 млрд евро из резервов ЦБ России. А также миллиардами евро замороженных активов российских лиц, находящихся под санкциями. Распоряжайтесь, господа, распоряжайтесь!

Болгары испытывают отвращение от необходимости целовать Киев взасос

В Болгарии Конституционный суд страны проверит на соответствие основному закону государства решение парламента об оказании военно-технической помощи незалежной. Такова реакция на запрос полусотни депутатов, которые возмутились тем, что София поставит Киеву много оружия. С запросом в КС обратились депутаты-социалисты и представители партии «Возрождение». Опросы показывают, что население Болгарии все чаще соглашается с российским видением конфликта на Украине. А вот болгарский парламент ранее исправно штамповал решения о поставках пушек и снарядов ВСУ. Но зима пришла - чуть разума принесла.

Украину задушат долги ее скорбные

Украинский минфин признал, что Киеву в 2023-м году придется выплатить 17,9 млрд долларов государственных долгов. А это более 658 млрд гривен. При том три четверти этой суммы направят на обслуживание и погашение внутреннего госдолга. А 3,3 млрд долларов бросят на обслуживание и погашение внешнего госдолга. Пик выплат падет на май. Большие выплаты запланированы на июнь и ноябрь. А предельный объем госдолга Украины давно превысил прогнозируемый уровня ВВП на этот год. И в Киеве признают, что стране ежемесячно нужно 4–5 млрд долларов западной помощи. Ведь иначе миллионы бюджетников и пенсионеров останутся без зарплат и пенсий. Тебя посадят, а ты не воруй!

Кто силой принуждает Берлин к поставкам бронетехники

Париж и Варшава толкают Берлин к предоставлению Киеву танков Leopard. Рolitico со ссылкой на осведомленные источники утверждает, что Франция давит на Германию в надежде добиться от той соглашения об отправке танков Leopard Украине. И все это - в преддверии франко-германского саммита 22 января. Похожие сигналы исходят и от Польши. Та жаждет широкой коалиции среди западных партнеров. Чтобы совместно передать танки Leopard незалежной. А за ними подтянутся французские и британские бронемашины. Но горят они все одинаково хорошо.

ВСУ долбят по белгородскому Шебекино как спятившие дятлы

ВСУ вновь обстреляли белгородский город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил: «Разрушения зафиксированы в 12 частных домовладениях и двух машинах». Глава региона уточнил, что повреждена и опора ЛЭП. Двумя днями ранее ВСУ гнобили село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Оно граничит с Харьковской областью. Белгородчина с начала СВО подвергается обстрелам постоянно. В области действует желтый уровень террористической опасности с весны 2022-го. На днях его продлили до 20 января. Но у соседей свой график месячных.

Полячку взбесило нашествие украинских пельменей

Польское издание Noizz.pl сообщило, что жительница Польши изгнала из своего дома беженку из Украины и ее дочь, которых поселила в своем доме «по зову сердца». Проблемой стали «несчастные пельмени». Полячка Тереза, повар по профессии, рассказала, что предложила укробеженке Наталье, которую приютила вместе с ее дочерью, готовить еду на продажу. Заявили пельмени и украинский борщ. Сделали фото, дали объявления в соцсетях. Заказы посыпались. Украинка лепила пельмени. Полячка запаковывала и развозила. Но вскоре гости начали диктовать хозяйке свои порядки. В итоге Тереза не выдержала и подыскала Наталье работу с проживанием. И работать с украинцами, которых, с начала российской спецоперации на Украине прибыло в Польшу более семи миллионов, зареклась. А вы бы не зарекались от тюрьмы и от сумы...

Чем грозят Зеленскому олигархи

Колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак полагает, что Зеленскому в текущем году грозит противостояние с украинскими олигархами. По его мнению, после начала российской спецоперации в незалежной настал период политической неопределенности. А что сделал украинский лидер? Алтыпармак считает: «Будучи не в состоянии принять самостоятельных решений, а лишь пытаясь сохранить симпатию, завоеванную в мире путем агитации, а также заглядывая в рот администрациям западных стран, Зеленский не сумел набраться никакого опыта в столь критический 2022 год». Он предположил, что заявления Арестовича о необходимости установления монархии на Украине были адресованы местным олигархам, которые потеряли миллиарды долларов и покинули страну. Но они вряд ли вернутся, пока на Банковой будут принимать решениям по дальним звонкам и близким кокаиновым дорожкам.

Западная техника замерзает в незалежной

По данным из Луганска украинские военные жалуются на низкую техническую готовность техники западного производства к зимним условиям. На роликах видно, что европейские бронемашины тупо примерзли к украинской заледенелой пашне. И в эту бронетехнику даже не залезть - у нее замерзли и не открываются все люки. А вы бы до того, как осуществлять поставки, посоветовались с духом Наполеона. Он бы вам рассказал про фиаско у Березины. И про то, как избежать позора при бегстве от русских.

Как украинцы без оглядки бросают родину

Очередную нелегальную схему переправы через границу мужичков, бегущих от конфликта, вскрыли сотрудники миграционной полиции Житомирской области. Чубатые герои фиктивно женились на материях-одиночках, чтобы покинуть страну. За оформление фиктивного брака женщинам предлагали 500 долларов. Мужики же платили от трех тысяч долларов и больше. Муж и жена — одна сатана. Баба с возу - мужику легче.