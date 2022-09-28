Стало известно о печальной участи Аллы Пугачевой

Алла Пугачева, вернувшись в Россию, ведет спокойную и размеренную жизнь. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева, вернувшись в Россию, ведет спокойную и размеренную жизнь. Певица занимается воспитанием двойняшек Лизы и Гарри, ходит в гости к друзьям. Конечно, присутствуют в жизни Примадонны и печальные события. 27 сентября умер Борис Моисеев, которого Алла Борисовна очень любила, а сейчас оплакивает. Поклонники переживают за состояние своей любимицы. Слишком многое сейчас на нее навалилось. В этой связи решила высказаться психолог Вероника Степанова. Она озвучила мысли по поводу печальной участи знаменитости.

Алла Пугачева долгие годы остается для россиян певицей №1. И это при том, что Алла Борисовна давно не дает концертов, не выступает на частных вечеринках. Да, она продолжает вести светскую жизнь, но делает это очень выборочно. Все-таки Примадонне 73 года.

При этом с каждым годом артистка удивляет общественность внешним видом. Многие отмечают ее преображения.

Степанова называет Пугачеву женщиной "без возраста". "Вероятно, только ее самые близкие: дети, друзья, родственники могут увидеть, какая она в реальной жизни", - рассуждает Вероника.

Психолог также считает, что Примадонна держит себя в тонусе благодаря младшим детям, которым в сентябре исполнилось по девять лет. Артистка почувствовала большую ответственность, потому и стала следить за своим здоровьем. "Сейчас она немножечко взяла себя в руки, потому что двое маленьких детей, надо как-то следить за здоровьем", - рассуждает эксперт.

При этом она считает Аллу Борисовну настоящей бунтаркой. "...Такая бунтарка. Она такая дива, но в ней присутствует та самая мужицкая часть, она вот в этом мальчишестве, бунте внутреннем глушит женственность", - пояснила психолог в своем Youtube-канале.

Высказалась Вероника и о том, что Примадонну могут забыть, когда ее не станет. "Когда Собчак говорит о том, что влюблялась, горевала, впадала в депрессию под ее музыку, не верю!" - сказала, как отрезала, женщина.