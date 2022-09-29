Этот колледж готовил специалистов для обслуживания сельскохозяйственной и автомобильной техники, судостроителей, других, крайне востребованных специальностей

За четыре дня в Херсоне было четыре прилета с украинской стороны, в результате которых пострадали мирные люди.

Утром в воскресенье, 25 сентября ракетой РСЗО Хаймарс был разрушен отель Play неподалеку от Центрального рынка. Погибли экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко и его охранник.

Вечером в понедельник, 26 сентября, два ракетных удара пришлись по херсонскому грузовому парому, расположенному рядом с Херсонводоканалом у причала на центральной набережной, на котором в тот момент находилось две фуры. Погиб немолодой рыбак, шесть человек получили ранения.

Днем в среду, 28 сентября, обстрелу подверглась гостиница «Колос», несколько постояльцев были ранены.

Несколько часов спустя, когда на мирный город уже спустились сумерки, удар с позиций ВСУ пришелся по политехническому колледжу, который входит в комплекс политехнического университета и расположен на улице имени…Небесной сотни в центре города! Здание было частично разрушено.

Утром корреспондент KP.RU стал свидетелем того, как полтора десятка сотрудников коммунальных служб города убирали куски кирпичей, бетона и битое стекло (на третьем и четвертом этажах целых окон не осталось). Крышу снесло не только в здании самого колледжа, но и в девятиэтажном общежитии, расположенном во дворе.

Два руководителя этого учебного заведения, не сдерживая эмоций, рассказали, что в октябре к учебе должны были приступить около 250 студентов. А преподаватели несли сюда собственные компьютеры, чтобы ребята смогли вовремя приступить к учебе.

Этот колледж готовил специалистов для обслуживания сельскохозяйственной и автомобильной техники, судостроителей, других, крайне востребованных специальностей.

- С кем будем хлеб собирать и суда ремонтировать? - обращаясь к корреспонденту KP.RU, едва не плача, говорила заместитель директора по кадрам. Утром после удара они еще не знали, сохранилось ли хоть что-то из оборудования и аппаратуры. К счастью, в момент ракетной атаки в здании колледжа не было ни его сотрудников, ни студентов.

- А ведь прежний, сбежавший директор говорил нам перед своим отъездом, что вот мы остаемся – и нам обязательно прилетит, - со вздохом вспомнили его бывшие коллеги, - вот и прилетело…

Так отреагировала украинская сторона на проведение в Херсонской области референдума, по итогам которого большинство населения (почти полмиллиона человек) высказались за выход региона из состава Украины и вхождение в Российскую Федерацию.