Пугачева обрекла себя на страдания фатальным поступком

Алла Пугачева навсегда уехала из России. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Россию без обратного билета. Примадонна с наследниками вылетела из Москвы в Израиль частным бортом.

Алла Пугачева, похоже, совершила фатальный для себя поступок. Сорвалась из Москвы в Тель-Авив. Оторвала детей Лизу и Гарри от учебы в элитной гимназии. И, кажется, обрекла себя на страдания и полное забвение. Ведь, как известно, в эмиграции жизнь не сахар.

Вся жизнь артистки прошла на Родине. На пике славы она имела возможность жить в любой стране мира, но оставалась в России.

Сейчас она давно не выступает, на чужбине никто ее не знает. Там она такая же обычная пенсионерка, как и сотни тысяч других. А вокалистка привыкла к вниманию и всеобщей любви, в России была обласкана.

"Скорее всего, Пугачева эмигрировала... В России ей делать нечего при муже-иноагенте. Какая мятежная старость. Эмиграция совершенно очевидно добьет артистку. Не хотелось бы каркать, как говорят в народе, но певица ведь реально глубоко больной человек..." - считает светский обозреватель телеграм-канала "НеМалахов".

Всего месяц назад Алла Борисовна эффектно появилась в российской столице, открыв с ноги дверь своего элитного авто. И вот теперь новости об эмиграции. Впрочем, сплетники давно шептались о том, что певица вернулась в Россию не ради начала учебного года, а для того, чтобы распродать имущество.

Не исключено, что Примадонна уехала на лечение в израильскую клинику. Ее последнее время подводит здоровье. Возможно, состояние Пугачевой резко ухудшилось. Весной артистка признавалась, что действительно обратилась за помощью к заграничным специалистам.

Поклонники звезды удивлены ее скорым побегом из страны. Ведь она даже не похоронила близкого друга Бориса Моисеева. Он скончался в своей квартире после третьего инсульта 27 сентября.