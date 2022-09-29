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29 сентября 2022 15:01

Пугачева обрекла себя на страдания фатальным поступком

Светский обозреватель заявил, что побег из России обрек Аллу Пугачеву на забвение
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Алла Пугачева навсегда уехала из России.

Алла Пугачева навсегда уехала из России.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Россию без обратного билета. Примадонна с наследниками вылетела из Москвы в Израиль частным бортом.

Алла Пугачева, похоже, совершила фатальный для себя поступок. Сорвалась из Москвы в Тель-Авив. Оторвала детей Лизу и Гарри от учебы в элитной гимназии. И, кажется, обрекла себя на страдания и полное забвение. Ведь, как известно, в эмиграции жизнь не сахар.

Вся жизнь артистки прошла на Родине. На пике славы она имела возможность жить в любой стране мира, но оставалась в России.

Сейчас она давно не выступает, на чужбине никто ее не знает. Там она такая же обычная пенсионерка, как и сотни тысяч других. А вокалистка привыкла к вниманию и всеобщей любви, в России была обласкана.

"Скорее всего, Пугачева эмигрировала... В России ей делать нечего при муже-иноагенте. Какая мятежная старость. Эмиграция совершенно очевидно добьет артистку. Не хотелось бы каркать, как говорят в народе, но певица ведь реально глубоко больной человек..." - считает светский обозреватель телеграм-канала "НеМалахов".

Всего месяц назад Алла Борисовна эффектно появилась в российской столице, открыв с ноги дверь своего элитного авто. И вот теперь новости об эмиграции. Впрочем, сплетники давно шептались о том, что певица вернулась в Россию не ради начала учебного года, а для того, чтобы распродать имущество.

Не исключено, что Примадонна уехала на лечение в израильскую клинику. Ее последнее время подводит здоровье. Возможно, состояние Пугачевой резко ухудшилось. Весной артистка признавалась, что действительно обратилась за помощью к заграничным специалистам.

Поклонники звезды удивлены ее скорым побегом из страны. Ведь она даже не похоронила близкого друга Бориса Моисеева. Он скончался в своей квартире после третьего инсульта 27 сентября.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯАлла Пугачева: досье KP.RU