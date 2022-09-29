Россияне потеряли Кристину Орбакайте после скандального побега Аллы Пугачевой

Кристина Орбакайте пропала после отъезда Аллы Пугачевой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Орбакайте пропала после отъезда Аллы Пугачевой. Певица отключила телефон и не выходит на связь. Россияне бьют тревогу.

Алла Пугачева, улетев в Израиль с детьми Лизой и Гарри, не стала делать никаких громких заявлений по поводу своего скандального решения. Ее концертный директор Елена Чупракова утверждает, что ничего не знает.

Россияне стали обрывать телефон старшей дочери звезды Кристины Орбакайте. Однако артистка отключила все средства связи. Информации о том, где она находится, нет.

Певица могла просто отключить телефон, чтобы не отвечать на звонки журналистов. А могла последовать примеру матери и тоже покинуть страну. Только лететь ей логичнее не в Израиль, а в США – у Кристины там шикарная недвижимость, муж Михаил Земцов и дочь Клавдия.

Меж тем пока непонятно, какие у Пугачевой планы в Израиле. Комментировать громкие новости об отъезде она пока не спешит. Раньше примадонна признавалась, что проходила лечение у местных врачей. Возможно, его необходимо продолжить. Ну а если сейчас со здоровьем все хорошо, Алла Борисовна может спустя какое-то время покинуть Израиль, чтобы присоединиться к старшей дочери в США.

Сейчас многие вспоминают сплетни о том, что в Москву артистка прилетала лишь для продажи столичной недвижимости и изначально не собиралась задерживаться в России надолго. Как бы то ни было, россияне негативно отреагировали на отъезд Примадонны. Многие стали высказываться на этот счет и даже называть певицу предательницей.