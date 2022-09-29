Внуков Аллы Пугачевой предложили отправить на фронт после ее побега из России

Алла Пугачева уехала из России. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Известие об отъезде Аллы Пугачевой из России 29 сентября 2022 года всколыхнуло общественность. Примадонна с детьми Лизой и Гарри улетела в Израиль на частном джете без обратного билета. Патриотично настроенный депутат Роман Худяков довольно эмоционально отреагировал на побег певицы.

"Абсолютно неискренний, косящий валюту в странах Запада на русофобской теме предатель страны Максим Галкин* и его хорошая жена Алла Пугачева - те самые медийные предатели, которые работают на врага", - взъерепенился Роман Худяков.

После чего пустился в рассуждения о том, попадут ли внуки певицы Никита Пресняков и Дени Байсаров на фронт. "Оба внука Аллы Пугачевой подпадают под частичную мобилизацию. Сейчас такое время, когда должна закончиться элита. В современном российском обществе не место тем, кто критикует свою страну, когда она атакована коллективным Западом", - начал народный избранник.

По его словам, 24-летний Дени теоретически может быть призван на службу. "У него есть даже подходящая военно-учетная специальность. Призыв идет, напомню, рядовых до 35 лет. Младшего офицерского состава - до 50 лет. Дени окончил кадетский корпус, хорошо стреляет из карабина, обучен рукопашному бою", - утверждает Худяков.

Правда, его интересует, где сейчас находится Байсаров-младший. "Он же жил в Лондоне. Недавно, правда, сообщали, что он крутит роман со студенткой МГИМО в России и видится со звездной бабушкой. Но сейчас призывников, которых не могут найти, уже начинают объявлять в розыск, в том числе международный", - порассуждал общественный деятель в блоге.

Что касается 31-летнего Никиты, то политику непонятно, какой военно-учетной специальностью обладает музыкант. "Но рядовым в рамках частичной мобилизации вполне может уйти. Совсем недавно он устраивал вечеринки в замке Галкина и музицировал там со своей группой", - поразил Роман своей осведомленностью о чужой личной жизни.

Затем огорошил: "Элита закончилась!"

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов