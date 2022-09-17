Ивана Урганта и Кристину Орбакайте обвинили в том, что они отказались встать во время исполнения гимна России. Фото: Иван МАКЕЕВ/ Борис КУДРЯВОВ

Иван Ургант и Кристина Орбакайте опровергли нелепые слухи о том, что они не встали в театре под гимн России. Это случилось после того, как россияне обвинили шоумена и певицу в неуважении к государственным символам.

Сообщения о том, что Ивана Урганта и Кристину Орбакайте выгнали из театра Вахтангова, стали громом среди ясного неба. Сплетники утверждал, что перед показом спектакля зрителям предложили почтить память военнослужащих, погибших на Донбассе в ходе спецоперации.

Но артисты якобы отказались встать во время исполнения гимна России. В итоге, по словам злопыхателей, публика выпроваживала из зала дочь Аллы Пугачевой и телеведущего криками и свистом.

Ургант опроверг эту информацию. Он уверяет, что никакого скандала в культурном учреждении не было. Иван уточнил, что действительно проводил досуг с Орбакайте. Они правда посещали разные спектакли, но все проходило без эксцессов. Более того, в тот день телеведущий находился дома.

"Мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам. Но вот конкретно в театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле нa этом меня не было, я вообще в этот день был дома. Удивительное дело, в театре я не был, но все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, a иногда даже цирк", - цитирует ТАСС 44-летнего шоумена.

Орбакайте тоже не стала молчать. Она возмутилась небылицам о ее пренебрежении к гимну России. Как рассказала артистка, она не была в театре Вахтангова много лет, а в других театрах при ней ни разу не исполняли гимн.

"Очень возмутительная и нелепая информация! Такого не было и быть не могло! Я не была в театре Вахтангова очень много лет, а в других театрах при мне гимн России не исполнялся ни разу. Зачем сочинять небылицы? Кому и зачем это надо? Не знаю", - цитирует ее "Газета.Ru".

Она также отметила, что в последний раз была в компании Аллы Борисовны и Урганта в Театре Наций. "На фото мы с мамой и Ургантом на премьере в Театре Наций, это мой единственный выход в театр за последнее время из-за плотного графика", - заключила она.