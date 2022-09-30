Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Нагиев в последнее время исчез из поля зрения поклонников. Артист забросил соцсети и поставил карьеру на паузу. Из-за этого об актере стали ходить самые разные слухи. Знаменитость новости о себе не комментирует. Зато периодически высказываются его коллеги.

Дмитрий Нагиев в ближайший год решил не выходить в телевизионный эфир. Он ушел из шоу "Голос. 60+" и детского "Голоса".

"Дима взял академический отпуск сразу на год! Он сейчас в России, занимается какими-то своими проектами. А вот из эфира пока ушел. Он сам захотел взять паузу на раздумья. Всем нужны силы", - цитирует издание PROзвезд знакомую актера.

Поделилась мыслями о состоянии артиста и Екатерина Климова. Они вместе работали над одним проектом. Так что многодетная мама лично знает, что на самом деле происходит со звездой экрана.

Правда, вдаваться в мельчайшие детали Екатерина не стала. Но пожелала коллеге по цеху сил, пишет "Караван историй".

"Я заметила его сильную усталость. Хочется пожелать Дмитрию сил. По себе знаю, что либо артиста рвут на части, либо он никому не интересен. Поэтому если попадаешь в обойму, то уже не отказываешься от предложений", - заключила Климова.