Известный артист в пух и прах разругался с Верой Сотниковой: "Пришлось ее жестко осадить"

Актриса Вера Сотникова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Сотникова всегда пользовалась успехом у мужчин. Красавицу-актрису называли роковой женщиной. Мужчины готовы были ради нее на многое. Правда, из-за строптивого характера с красавицей было непросто.

Каскадер и актер Александр Иншаков в откровенном интервью рассказал про скандал с Верой Сотниковой на съемках в Турции. Артисты разругались в пух и прах.

"В одну из последних смен в Стамбуле я договорился, чтобы нам разрешили поснимать в храме Святой Софии. Разрешение дали на один день, потом храм закрывался на реставрацию. На съемках Вера была не в настроении. Мне пришлось ее довольно жестко осадить…" - поведал Иншаков.

А когда начали съемку, Сотникова просто ушла с площадки. "Я был готов ее загрызть", - цитирует артиста 7 Дней.

В результате часть сцен сняли без актрисы. А на другой день у Александра с Верой должна была быть любовная сцена.

"Как вы понимаете, партнершу я просто ненавижу. Она тоже обиженная. Но наши эмоции дали удивительные плоды. Когда сняли сцену, все были поражены: «Слушайте, а у вас что - любовь, роман?» А просто минус на минус дал плюс. У нас в кадре стрелы из глаз летели. На экране это выглядело страстью", - резюмировал Иншаков.