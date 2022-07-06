Внешний вид располневшей Веры Сотниковой вызвал оторопь

Вера Сотникова Фото: СОЦСЕТИ

Когда-то Вера Сотникова всегда пользовалась успехом у мужчин. Красавицу-актрису называли роковой женщиной. Мужчины готовы были ради нее на многое. Однако годы не щадят даже первых красавиц. На днях поклонники были шокированы тем, как теперь выглядит их любимица.

Располневшая Вера Сотникова шокировала народ. Внешний вид знаменитости вызвал у фанатов оторопь. Актриса практически перестала сниматься в кино, однако стала частой гостьей различных ток-шоу.

Располневшая Вера Сотникова удивила внешним видом Фото: СОЦСЕТИ

Поэтесса Лариса Рубальская опубликовала в своем блоге фото со съемок очередного выпуска программы "Сегодня вечером" на Первом канале. На снимке вместе с новым ведущим шоу Николаем Цискаридзе запечатлены гости студии, среди которых были сама Рубальская, братья Сафроновы, похоронившая сына актриса Раиса Рязанова и Вера Сотникова.

"Снимали передачу о дачной жизни. Много было вкусного варенья, маринадов и солений. И веселых разговоров", - подписала поэтесса яркий кадр.

Однако публика обратила внимание на 61-летнюю Сотникову. По мнению фолловеров, звезду подвел не только наряд, но и внешность. Мол, артистка сильно сдала. "Женщины показаны не в лучшем виде", "Все с лишним весом, особенно страшно за Сотникову", "Так поправилась Вера", "Веру Сотникову подвело платье", - пишут неравнодушные россияне.

Возможно, лишние килограммы Сотникова набрала после того, как тяжело переболела коронавирусом. В конце июня 2021 года актриса загремела в больницу. Как отмечала звезда экрана, так плохо ей никогда не было - выкручивало руки, ноги и болела даже кожа на всем теле. Вера Михайловна до сих пор чувствует слабость.